Миссия невыполнима: в поисках онежских петроглифов

27 Июль 10:00 2018-07-31T11:55:53+03:00

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Подробнее о квест-туре: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.

МОРЕ БЕЛОЕ ИЛИ ЧЕРНОЕ

Предыдущая часть путевого денника экипажа #северныйпуть2018 квест-тура блогеров и журналистов «Серебряный трилистник» закончилась в архангельском ресторане. Время близилось к ночи, но под впечатлением от здешних белых ночей путешественники вместо отеля решили… посетить еще один город. Полчаса в пути - и мы в Северодвинске. Серые советские панельки, хаотичные кусты и... великолепный закат на Белом море!

- Ну что, искупаемся? – едва успел спросить я, как тут же увидел несущегося в воду блогера Дмитрия Бердасова.

Не каждый может похвастаться, что купался в Белом море.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Детство на Балтике наделило меня скептицизмом, измеряемым по Цельсию: для начала нужно помочить ноги. Ступни накрыло волной, и я моментально охладел к идее купания. А местные ничего, плещутся. Говорят, такого жаркого лета у них давно не было.

Уже на следующий день мы испытали это на своей шкуре. Центр Архангельска. 30 градусов. Я шел по пешеходной улице мимо разноцветных деревянных домов с резными наличниками, а сам думал: «На Белое море мы приехали или все-таки на Черное?» Рядом ухмылялся мужичок в ушанке верхом на гигантской рыбе. Это памятник архангельскому мужику. Его прообразом стал Сеня Малина - герой произведений поморского сказочника Писахова.

Писахов встречался со сказителем Семеном Малиной всего один раз. Но навсегда сохранил его имя и образ в своих сказках.

Потом мы вышли на набережную Северной Двины: к монументу «Тюленю - спасителю жителей Архангельска и блокадного Ленинграда». Достопримечательность очень важная. Ведь во времена Великой Отечественной войны суточная норма хлеба здесь иногда снижалась до 125 граммов, а это, между прочим, ленинградский минимум.

Во время войны Архангельску пришлось очень тяжело. Впрочем, как и всем.

Чтобы спастись от голодной смерти, жители охотились на тюленя в Белом и Баренцевом морях. Добытые мясо, жир и шкуры спасли от голодной смерти тысячи людей как в Архангельске, так и в Северной столице.

По приезде на ночлег начались проблема. Въезд в гостевой дом преграждали ворота. Звучит смешно, но ведь их еще нужно отворить. Ржавый металлический засов был против. Как ни тяни - и на миллиметр не сдвинулся.

- У нас же Валера в багажнике! - вспомнил блоггер Саша.

«Валера» стал не только пятым членом нашего экипажа, но и неиссякаемым источников «мемасиков» - ищите в соцсетях. Автор фото Александр Ихисаев.

Нет, наш экипаж не похитил человека, как вы могли подумать. «Валера» - это мастер-смазка от «ВМПАВТО». За время пути он успел стать для нас не только любимой темой для шуток (все-таки хорошее название придумали разработчики), но и верным помощником: «Валера» может смазать любые петли, подвеску, очистить все, что нужно от ржавчины и защитить от непогоды. Короче говоря, мы хорошенько побрызгали механизм спреем, и ворота наконец-таки дали слабину.

КАК ЖИЛИ КРЕСТЬЯНЕ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

И вот, Архангельск и Северодвинск покорены, начинаем обратный путь. Хотя определение весьма условно, ведь столько всего нам еще предстояло увидеть. Первой остановкой стали Малые Корелы - огромный музей деревянного зодчества, который раскинулся на 140 гектарах неподалеку от Архангельска. Оказалось, что без единого гвоздя можно построить совершенно невероятные вещи. Например, храм с многоэтажный дом.

Умели же строить!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

-Просим в избу, - подозвала нас бабушка в красном сарафане.

Пригнувшись, я пролез в маленький дверной проем. Белокаменная печь, в углу по диагонали - икона. На столе возле нее стояла глиняная посуда, а по скамейке рядом с люлькой катался деревянный конек-горбунок на колесиках. Эх, дали бы лапти да кафтан - сам бы кашу из топора сварил.

Полюбовались – и дальше, в Каргополь!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Вторая встреча с Каргополем стала гораздо насыщеннее предыдущей. Тогда экипаж попросту не успел познакомиться с городом. Исправляемся: это одно из самых впечатляющих мест Архангельской области. В центре сохранилась уникальная соборная площадь с храмами и колокольней. Самому старому зданию ансамбля - собору Рождества Христова - почти 500 лет! Сюда приезжают даже европейские и американские путешественники. Хотя состояние - охраняемых! - памятников, честно говоря, приведет в бешенство даже атеистов.

-У нас 12 памятников архитектуры, из которых восемь - федерального значения, - рассказала директор Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея Лидия Севастьянова. По ее словам, реставрируются здания очень медленно: попросту нет денег...

Немного денег и внимания – и Каргополь может стать одной из главных туристических изюминок региона.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ОХОТА НА ПЕТРОГЛИФЫ

Около поселка Пудож мы заметили указатель «Петроглифы, 27 километров» и свернули на проселочную дорогу. Вдоль дороги изредка мелькали старые деревянные домики. Ни одного знака. Зато подростков на велосипедах, как ракет в Мирном. Правда, все или приезжие, или и слова-то такого – петроглифы - не слыхали.

Вскоре наш Mitsubishi Pajero Sport уткнулся в порт у Онежского озера. Среди гор камня и дерева древние письмена не наблюдались.

- Они есть, но вы их все равно не найдете, - заверил один из рабочих склада. Проводив взглядом огромные желтые краны, мы заехали в лес, а затем - оказались на скалистой набережной. Здесь-то и должны быть нацарапаны проплывавшая по водоему пару тысяч лет назад ладья и пробегавший среди листвы олень.

Долго мы бродили по поросшим мхом скалам - все безуспешно. Но никто не расстроился. Ради вида на острова Онежского озера никакого времени не жалко.

- Наверняка мы видели петрографы, просто не распознали, - отметил блогер Дима.

Вполне вероятно. Ведь за такими артефактами нужен глаз да глаз. Обычно их покрывают мелом и не дают туристам жечь на камнях костры: огонь может повредить рисунок. Здесь же чернели свежие угли. (От редакции: а вот экипажу #крайсвета2018 все же удалось разглядеть рисунки на камнях).

Те самые рисунки, которые разглядела на камнях команда #крайсвета2018. Фото: Екатерина Снигур.

ДЕРЕВНЯ, КОТОРУЮ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ

Неподалеку от Медвежьегорска находится Пяльма - старинная деревня, которая впервые упоминалась в берестяной грамоте еще в 1375 году! Все тут, как из сказки: бурная река, деревянные домики 19-ого века на фоне маленькой часовенки Ильи Пророка, которой уже чуть ли не триста лет. Но главная достопримечательность места - это люди. Когда мы приехали, жители Пяльмы дружно чинили мост.

- Обратились к администрации, попросили 20 тысяч рублей на ремонт переправы. Отказали. На починку, мол, нужна пара миллионов, а деревня неперспективная. Тогда мы стали делать все самостоятельно. Купили дерево, и тут приехала ко мне экономическая полиция, - поделился староста деревни Петр Котушев.

К счастью, обошлось без возбуждения уголовного дела (а ведь пытались). Но инициативной деревне еще не раз вставляли палки в колеса. Покупка грунта - чтобы до Пяльмы можно было доехать не только на БелАЗе - стала поводом для прокурорской проверки.

- Место обжитое, намоленное, - вздохнул Петр Алексеевич. - Мост-то - это копейки. Нужно лес сохранить, да рыбу вернуть в реку. Нарушили экосистему, а ведь раньше было второе лососевое стадо по Карелии!

К слову, в деревне ни соринки. Мусор местные тоже вывозят самостоятельно. Уезжал я в полной уверенности, что у этих замечательных людей все получится, и мечтой заглянуть сюда снова, чтобы поближе познакомиться с уютным гнездышком в сердце Карелии.

Кстати, если вы хотите отдохнуть на природе, то езжайте к Челмужской губе. Коса с песчаными дюнами и сосновым лесом, а также шикарный вид - гарантированы. Кроме того, здесь находится Богоявленская церковь, построенная в 1577 году.

Перед обратной дорогой как следует напоили своего «коня». Впереди – около длинный путь до Санкт-Петербурга.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

Вечером 27 июля экипажи квест-тура «Серебряный трилистник» вернулись в Санкт-Петербург. Что будет дальше? Разберем фотографии, и сведем самые яркие впечатления ребят в один общий интернет-путеводитель по СЗФО. В общем, будет еще много интересного. Но кое-какие итоги можно подвести уже сейчас. Так, мы в очередной раз убедились, как важно правильно готовиться к путешествиям. Все, что брали с собой наши команды, все пригодилось. И запасная обувь, и теплая одежда, и даже расширенная аптечка. Ведь даже в самый жаркий сезон можно простудиться. В дороге, на природе, на сквозняках – это очень легко.

К счастью, ответственный подход экипажей к своему здоровью и предусмотрительное «укомплектование» аптечек экипажей препаратом для лечения гриппа и ОРВИ - Циклоферон (таблетки) – позволили обойти этот «подводный камень». Своевременно начатое лечение простуды Циклофероном (таблетки) способствует сокращению периода болезни и снижению риска осложнений. А это, пожалуй, то, что нужно в условиях путешествия. Так что, примите совет: тщательно готовьтесь к любой поездке! Обязательно берите с собой лекарство от простуды, например, Циклоферон (таблетки) и не забудьте перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

Чем интересней маршрут – тем серьезнее должна быть подготовка к путешествию.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КСТАТИ

Отправляя экипажи квест-тура «Серебряный трилистник» в дорогу, мы поставили перед ними важную задачу: каждой команде предстояло найти десять веских причин, способных вдохновить жителей и гостей СЗФО отправиться по стопам наших ребят. Все экипажи не просто выполнили, а даже перевыполнили это задание. И в самое ближайшее время – мы обязательно расскажем вам об их открытиях.