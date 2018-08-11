Смысла в жизни больше нет»: Милана Кержакова призналась, что собственными руками ее загубила

СЕГОДНЯ 17:21 2018-08-11T18:03:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Супруга футболиста Александра Кержакова Милана сейчас находится на Самуи. Как она сама объяснила подписчикам, «чтобы восстановиться после всех происшествий».

«Происшествиями» молодая женщина весьма деликатно называет скандал, который разразился этим летом. Сначала Милана весьма эмоционально обвинила супруга в том, что он не дает ей видеться с сыном.Но спустя два дня взяла свои слова обратно. Более того, призналась, что действительно не видела сына 4,5 месяца. Но только потому, что... лечилась от наркомании.

Общественность тогда раскололась на два лагеря: одни считали, что Милану заставили оговорить себя, другие - безоговорочно верили и хвалили Кержакову за то, что у нее хватило сил признать проблему. Узнав о поездке в Таиланд, поклонники звездной пары предположили, что Милана отправилась туда не просто отдыхать, а лечиться, причем в той же клинике, где когда-то Дана Борисова.

Это было чуть меньше месяца назад. За это время Кержакова выложила в сети лишь несколько фото. На вид - вполне умиротворенных. Но на самом деле в душе у Миланы целая буря эмоций. Причем, негативных. И сегодня она не удержалась.

- На самом деле у меня каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет, и что я собственными руками всю ее и загубила, - призналась Кержакова. - Не знаю,как будет дальше, но пока, все, что я делаю, я делаю для благополучия своей семьи, хотя, честно говоря, мне кажется, что ничего хорошего уже не будет. Как-то так.

milana_kerzhakova На самом деле у меня каждый день ощущение того,что никакого смысла и развития в жизни больше нет ,и что я собственными руками всю ее и загубила. Не знаю,как будет дальше, но пока ,всё,что я делаю ,я делаю для благополучия своей семьи,хотя,честно говоря,мне кажется,что ничего хорошего уже не будет. Как-то так

Правда, в таких страданиях большинство подписчиков Милану поддержать отказались, отметив, что у нее «слишком много свободного времени». И добавили, что странно говорить об отсутствии смысла в жизни, имея ребенка.

Впрочем, есть и те, кто заступился за Кержакову.

- Когда человек в таком депрессивном состоянии, он мыслит по-другому, - пишут поклонники Миланы. - Время расставит все на свои места, главное - держаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милана Кержакова назвала сумму, ради которой ее муж готов ей вернуть ребенка

Ксения Собчак встретилась с женой бывшего "зенитовца" и узнала истинные причины звездного скандала (подробности)

Яна Рудковская - Милане Кержаковой: «Мы обе знаем, где ты находилась эти 4,5 месяца»

Бывшая жена известного футболиста пожаловалась, что Александр отобрал у нее сына. Но не все звезды шоу-бизнеса ее поддержали (подробности)