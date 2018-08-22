«Диана не чувствует ног»: мама девочки, на которую рухнули строительные леса на Дворцовой, предчувствовала трагедию

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-22T15:05:24+03:00

Диана Савенкова сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии Фото: Соцсети

Школьница работала живой статуей, когда на нее упали доски [фото, видео]

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15-летняя Диана Савенкова, которая накануне пострадала при падении строительных лесов с арки Главного штаба у Дворцовой площади в Петербурге, пришла в себя. Подростка прооперировали, однако она до сих пор в тяжелом состоянии.

«КП-Петербрг» удалось дозвониться до Людмилы Савенковой, мамы Дианы. Женщина сейчас находится в больнице рядом с дочерью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/665284" frameborder="0"></iframe> Около Дворцовой площади на людей рухнули строительные леса.Олег ЗОЛОТО

- Диана в сознании, старается держаться, - переживает Людмила. - Она не чувствует ног. У нее сломан позвоночник, врачи диагностировали ушиб костного мозга. Только через три недели станет известно, сможет ли Диана ходить. Врачи не дают никаких прогнозов.

Ближайшую неделю Диана Савенкова проведет в реанимации под контролем специалистов.

Работала, чтобы помочь семье

Диана – главная мамина помощница. 15-летняя школьница этим летом наконец смогла уговорить маму отпустить ее работать. Людмила признается: дочка всегда была под ее крылом. Но в октябре ей должно было стукнуть 16, поэтому мать пошла на уговоры дочки и отпустила ее заработать деньги на каникулах. Работу Диана выбрала по душе: творческая девочка была живой статуей в центре Петербурга.

- Диана пишет стихи, рисует, любит творчество. Поэтому, когда ей подвернулась такая вакансия – была очень рада, - вспоминает Людмила.

Диана работала живой статуей в центре города и обожала свою работу.Фото: Соцсети

Семья Савенковых живет небогато. Диану и ее четырехлетнюю сестру воспитывает одна Людмила. Женщина работает уборщицей.

- Как мы будем лечить Диану – я не представляю. Но спасибо людям, которые нам прямо сейчас помогают. Работодатели Дианы привезли денег, неравнодушные петербуржцы даже еду привозят в больницу! Я так благодарна людям.

Предчувствовала беду

Людмила Савенкова рассказывает, что Диана никогда не была проблемным ребенком. Тихая, спокойная девочка, у которой даже переломов ни разу не было. А тут такое!

- Я чувствовала, что будет несчастье. За день до этого ехала в маршрутке и смотрела какую –то программу про то, как людям восстанавливают позвоночник, - дрожащим голосом вспоминает женщина.

Теперь восстановление может потребоваться и Диане. Но сможет ли девочка восстановиться – покажет время.

Строительные леса на девочку рухнули вечером 21 августаФото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, падение строительных лесов с арки Главного штаба у Дворцовой площади в Петербурге произошло вечером 21 августа. Пешеходов накрыло "деревянной лавиной", которая рухнула во время сильнейшего порыва ветра. Первыми, кто бросился вызволять пострадавших, были очевидцы ЧП.

Если вы хотите оказать помощь семье Савенковых – обратитесь в редакцию по электронной почте elena.bezgodova@phkp.ru, с пометкой «Помощь Диане».

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