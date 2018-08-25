СЕГОДНЯ 19:20 2018-08-25T20:45:33+03:00

Илья Ковальчук провел в Петербурге последний матч за СКА перед отъездом в Америку Фото: Александр ГЛУЗ

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Олимпийский чемпион, бывший нападающий СКА Илья Ковальчук принял участие в товарищеском матче «Россия в моем сердце» в Санкт-Петербурге в субботу, 25 августа. И несмотря на то, что автограф-сессию с болельщиками он проигнорировал, на льду был, как штык.

Сам матч получился теплым, добрым и больше напоминал разминку, чем ледовые баталии. На площадке помимо профессиональных игроков вышли председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко, предприниматель, глава штаба национальной сборной России по хоккею Роман Ротенберг, а также игроки «СКА-1946», «СКА-Невы», ветераны армейцев.

- Болельщики довольны, много голов, интересные комбинации, - сказал в перерыве защитник СКА Владислав Гавриков.

К журналистам в перерыве вышел защитник СКА Владислав Гавриков.Фото: Александр ГЛУЗ

Несомненно, самый большой восторг у публики на протяжении всего матча вызывала игра Ильи Ковальчука. Но в майке под номером 17 синего цвета он был не один, под такими же цифрами играл и Геннадий Тимченко.

- Я с большим удовольствием приехал, всегда приятно приезжать в Петербург, - сказал Илья Ковальчук журналистам. - Здесь самые классные болельщики и вообще Петербург - хоккейный город, это флагман российского хоккея. Я провел здесь отличные пять лет, здесь хорошая команда. Желаю ей как можно больше побед, мы будем следить за ней, болеть и переживать.

Через несколько дней, а именно, 9 сентября Илья улетает в Лос-Анджелес, где продолжит карьеру в одноименной команде. К сезону НХЛ он готовился на протяжении 2,5 месяцев по индивидуальной программе вместе с тренерами.

Товарищеский матч «Россия в моем сердце» получился теплым и добрымФото: Александр ГЛУЗ

-«Лос-Анджелес» - хорошая команда, есть шанс выиграть Кубок Стэнли, хороший город, - добавил Илья. - Не хочу загадывать, как пройдет сезон, мое дело - подготовиться как можно лучше и приехать в хорошей форме. С жильем там уже определился, всех везде устроили, все пойдут в школу. Все хорошо.

Встреча в основное время закончилась со счетом 8:8 - команды явно хотели продлить праздник хоккея, поэтому всех ждала серия послематчевых бросков. Но главный герой матча Илья Ковальчук буллит, увы, не забил. Фортуна в этот день оказалась на стороне «беленьких». Победа осталась за ними.

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Похоже, Санкт-Петербург скоро переплюнет всех. У властей и главного хоккейного клуба города СКА есть амбициозные планы - построить самый большой ледовый дворец в мире. Об этом сообщил председатель совета директоров и президент СКА Геннадий Тимченко во время презентации команды перед новым сезоном.