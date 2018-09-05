Кот-оракул Ахилл пришел в Смольный, чтобы защитить права собратьев

СЕГОДНЯ 20:15 2018-09-05T20:22:22+03:00

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Кот Ахилл теперь выступает в защиту своих пушистых собратьев. Белоснежный красавец сегодня пришел в Смольный, где подписывали документ о правильном обращении с питомцами в Санкт-Петербурге. Хвостатый лично проследил, чтобы интересы пушистых, когтистых и прочих питомцев, обитающих в домах петербуржцев были защищены.

Милашка Ахилл на встрече с губернатором Георгием Полтавченко был серьезен как никогда. Поход в Смольный – это не на футбольном мачте с поклонниками общаться! Немного волновался, но все же разрешил себя погладить.

Документ подписывал не только Полтавченко, но и президент Национальной ассоциации организации помощи животным «Мы вместе» Татьяна Шеина. Ахилл сидел чуть поодаль, внимательно наблюдая за происходящем.

Ахилл на подписании документа в Смольном. Фото: пресс-служба губернатора Полтавченко

- Губернатор подчеркнул, что гуманное отношение к братьям нашим меньшим – это показатель цивилизованности общества. И здесь нам есть к чему стремиться, - передает пресс-служба Смольного слова Полтавченко. Красавец Ахилл с этим согласен. Ознакомиться с текстом можно на официальном сайте Смольного.

Лапочка Ахилл – потомственный эрмитажный кот. Двухлетний красавец покорил сердца петербуржцев, получив звание главного оракула. Он легко угадывал результаты предстоящих матчей, в том числе и Чемпионате мира по футболу. После мундиаля мурлыку забрали в семью, однако Ахилл пообещал, что не оставит свою деятельность и будет, как и прежде, появляться на публичных мероприятиях. Обещание котик сдерживает. Увидеть, как он живет можно в его котоинстаграмме, за которым следят 32 тысячи человек.

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