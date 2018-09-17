2018-09-17T20:49:11+03:00
Звезды

Молодая любовница Ивана Краско Наталье Шевель: «Он боится, что ты покончишь жизнь самоубийством»

По словам новой возлюбленной актера, он собирается выставить свою молодую жену на улицу [фото, видео]
Мила БУКЕ
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Молодая любовница Ивана Краско Наталье Шевель: «Он боится, что ты покончишь жизнь самоубийством»Молодая любовница Ивана Краско Наталье Шевель: «Он боится, что ты покончишь жизнь самоубийством»Фото: Александр ГЛУЗ
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Уф, похоже, подошла к концу трилогия «87 – летний актер Ивана Краско и его женщины. Очередную серию этой мыльной оперы показали на Первом канале в программе «На самом деле». Напомним, в предыдущем эфире выяснилось, что народный артист РФ разводится со своей 28-летней супругой Натальей Шевель не просто так, а из-за еще более молодой любовницы. Соперницы даже подрались прямо во время съемок и ведущими Дмитрию Шепелю пришлось их разнимать.

- Иван Иванович – невероятно сексуален, - заявила молодая любовница Юлия Кичемасова. - Я люблю этого человека, хочу, чтобы рядом с ним был любящий его человек! Хочу родить ему нескольких детей. Шевель не смогла, а я смогу! Шевель деревянная, она не знает, как стимулировать мужчину, а я знаю, где погладить, как правильно сделать массаж.

Юлия заявила, что Краско хочет, чтобы Шевель съехала с квартиры, а она сама уже собрала чемоданы и в скором времени переедет к актеру.

- Он боится, что ты покончишь жизнь самоубийством, - призналась Кичемасова. - У тебя ведь были неоднократные попытки суицида.

Молодая любовница Ивана Краско уже собрала вещи и готова переехать к своему кумиру. ФОТО: Скрин

Молодая любовница Ивана Краско уже собрала вещи и готова переехать к своему кумиру. ФОТО: Скрин

Наталья Шевель все отрицала и убеждала гостей студии, что Иван Иванович или папа, как девушка называет супруга, никогда не поступит так с ней.

Казалось бы все понятно. Но тут в этой запутанной истории случился новый поворот. Неожиданно в студии появился настоящий молодой человек девушки Рома Добрецов. Парень заявил, что у него с Юлией серьезные отношения, и он не знал о ее связи на стороне.

- Эта особа не моя возлюбленная, - поставил точку сам Иван Иванович. - Между нами ничего нет, и не будет. Зачем мне девушка, которая признается, что она моя фанатка.

Между тем видео, которое показали в шоу, доказало, что Юлия действительно бывала в квартире Краско и неоднократно проводила с ним время. Пара посещала рестораны и гуляла в парках. Однако, как выяснилось, и видео, и якобы планируемый переезд любовницы к кумиру – подстава.

- Это все блеф, - заявил «Комсомольская правда» - Санкт-Петербург Иван Иванович после выпуска передачи. – Чего они из меня кролика делают. Я редактора их послал и сказал, что она дура! Могли бы поинтересней что-нибудь выдумать, да и со мной посоветоваться.

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- Я как педагог говорю тебе – соберись! Нужно играть в предлагаемых обстоятельствах, - еще на свадьбе учил Иван Краско свою молодую жену Наталью Шевель. (подробности)

Иван Краско: «Жена Наталья говорит, что ей не нужен секс. Но я вижу, как она смотрит на молодых мужчин»

Когда 9 сентября 2015 года 84-летний Иван Иванович Краско взял в жены свою 25-летнюю студентку – молодую актрису Наталью Шевель, казалось, что эта история с хэппи-эндом. Молодожены выглядели настолько влюбленными, что казалось – более органичную пару не найти. Но быт добрался и до четы Краско. Чем дальше от венца, тем чаще возникают слухи, что не все спокойно в благородном семействе. То четвертая супруга соберется уйти от Ивана Ивановича, то сам он, якобы, возвращается к предыдущей жене. (подробности)

Еще моложе: кадры измены Ивана Краско супруге. На самом деле. Самые драматичные моменты выпуска от 10.09.2018.

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