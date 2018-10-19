Следственный комитет завел дело после отравления школьников парами ртути

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-19T14:09:32+03:00

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Скандальная история с отравлением школьников ртутью, получила свое продолжение. Сегодня, 19 октября, стало известно, что в петербургскую детскую больницу имени Филатова доставили уже восьмую пациентку с подобным диагнозом. В комитете по здравоохранению Северной столицы корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили эту информацию.

- Да, действительно в медучреждение поступила девочка, жительница Невского района. У нее отравление ртутью. Всего на данный момент на лечении находятся восемь несовершеннолетних пациентов с данным диагнозом, - сообщила пресс-секретарь ведомства Мария Хитаришвили.

В самой больнице комментировать ситуацию не стали, сославшись на тайну состояния здоровья пациента. По имеющейся информации, состояние всех школьников удовлетворительное, но как скоро они окажутся дома, врачи пока не говорят.

О том, какой вред здоровью могло нанести общение с ядовитым металлом, в телефонном интервью «КП-Петербург» рассказал кандидат медицинских наук, основатель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев.

- Отравление парами тяжелых металлов относится к опасным случаям. Обычно это наносит серьезный вред нервной системе даже взрослого человека, а тут дети. Но есть надежда, что все обойдется, так как сам контакт со ртутью был непродолжительным, - сообщил медик.

Что касается времени лечения, то обычно дело обходится пятью-семью днями.

Напомним, что история с найденной школьником ртутью, началась 28 сентября. Тогда ученик пятого класса 339-й школы обнаружил на улице пластиковую бутылку с 2,5 килограммами опасного металла. Мальчику понравилось, как блестящие шарики перекатываются в руках, поэтому он принес находку на школьную спортплощадку, где дал поиграть со ртутью друзьям.

Уже дома опасное вещество обнаружили родители подростка, которые вызвали специалистов. Квартиру обработали, самого ребенка госпитализировали. Но уже в начале октября в больницу попали и еще шестеро учеников 339-й школы. Сегодня к ним добавился восьмой пациент.

Стоит сказать, что история с отравлением школьников вызвала значительный резонанс в обществе. После проверки, проведенной Роспотребнадзором, которая выявила 30-кратное превышение норм предельно допустимой концентрации паров ртути на школьной спортивной площадке, делом занялась прокуратура. А сегодня подключился и Следственный комитет, возбудивший уголовное производство по статье «незаконный оборот ядовитых веществ».

Сейчас опасный трамплин для скейтборда, на поверхности которого и была, судя по всему, разлита ртуть, демонтировали, из под него увезли 70 килограммов зараженного грунта, а территорию спортплощадки обработали. При этом занятия в школе не прекращались.

Как ранее прокомментировали в комитете по образованию, ситуация находится под контролем, вины дирекции учебного заведения в происшествии нет.