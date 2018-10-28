2018-10-28T18:17:10+03:00
Общество

В Петербурге прошла акция в память о погибших в Египте

На Марсово поле «приземлился» самолет, взорванный над Синаем [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Акция показала, как много людей было в том роковом самолетеАкция показала, как много людей было в том роковом самолетеФото: Олег ЗОЛОТО
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Столько трагедий Россия пережила за последние три года: теракт в петербургском метро, Керчь… Но для тех, кто потерял родных в египетском небе, жизнь разделила надвое дата «31 октября». Как и прежде, родственники 224 жертв рейса «Шарм-эль-Шейх – Петербург» говорят, что время не лечит. Лишь учит говорить о потерянных любимых без слез. И то лишь на людях.

На Марсовом поле прошла акция в память о погибших при крушении рейса А321 над Синайским полуостровом.Олег ЗОЛОТО

Утром 28 октября на Марсово поле пришли объединенные общим горем. Вот Анатолий Пульянов вместе с супругой Ларисой: после взрыва на борту аэробуса они остались без единственного сына Романа, который с невестой Татьяной Мокиевской возвращался из отпуска.

Принять участие могли все желающие Фото: Олег ЗОЛОТО

Принять участие могли все желающиеФото: Олег ЗОЛОТО

Вот Валерий Гордин: самая крупная авиакатастрофа в истории России лишила его сына Леонида, который тоже летел с любимой девушкой, Александрой Илларионовой. Вот Александр Войтенко: он потерял сразу двоих – сестру Ирину и племянницу Алису Витальевых.

Как и прежде, родственники 224 жертв рейса говорят, что время не лечит Фото: Олег ЗОЛОТО

Как и прежде, родственники 224 жертв рейса говорят, что время не лечитФото: Олег ЗОЛОТО

А вот отец Сергий Кубышкин, настоятель будущего храма памяти, который совместят с социальным центром: за годы борьбы за душевное здоровье родных погибших и за будущий храм молодой батюшка поседел. Осиротевшие семьи давно превратились в одну.

Отец Сергий Кубышкин потерял в теракте друга Фото: Олег ЗОЛОТО

Отец Сергий Кубышкин потерял в теракте другаФото: Олег ЗОЛОТО

На акцию «Живой самолет» собралось более двухсот человек. Участники разобрали фотографии 224 пассажиров и членов экипажа. В центре Марсова на земле начертили силуэт самолета, затем его обвели белой лентой. И портреты погибших «рассадили» на свои места.

На земле начертили схему салона Фото: Олег ЗОЛОТО

На земле начертили схему салонаФото: Олег ЗОЛОТО

– Акция наглядно показывает, как много людей было в том роковом самолете, – объясняют организаторы.

Валерий Гордин потерял в небе над Египтом сына Фото: Олег ЗОЛОТО

Валерий Гордин потерял в небе над Египтом сынаФото: Олег ЗОЛОТО

Оживший самолет снимали с квадрокоптеров. Еще до построения за участниками пристально наблюдала полиция, ведь в городе намечался митинг. Но беспокойство людей в форме рассеяли: акцию согласовали с властями. Причем сразу на четырех площадках. Кроме Марсова, родным погибших предлагали еще три городских парка. Получить разрешение на Марсово было непросто, но семьи жертв А321 пообещали властям, что сами уберут поле. Так, чтобы замести схему салона на земле, с собой привезли метелки.

Участникам раздали фотографии погибших Фото: Олег ЗОЛОТО

Участникам раздали фотографии погибшихФото: Олег ЗОЛОТО

– Прошло уже три года, уровень общественного внимания снижается. К великому сожалению, есть новые трагедии…, – вздыхает Валерий Гордин. – Но мы не забываем... Что немаловажно, еще акция показывает, что мы организованный социум: можем согласовать, можем построиться.

На флешмоб собралось около двухсот человек Фото: Олег ЗОЛОТО

На флешмоб собралось около двухсот человекФото: Олег ЗОЛОТО

Едва портреты погибших заняли свои места в схематичном салоне и самолет «взмыл» вверх, как с неба посыпались хлопья снега. Первого снега.

Семьи жертв катастрофы давно стали одной Фото: Олег ЗОЛОТО

Семьи жертв катастрофы давно стали однойФото: Олег ЗОЛОТО

– Значит, они с нами рядом, – улыбнулся Анатолий Пульянов.

В день третьей годовщины теракта над Синайским полуостровом, 31 октября, в Свято-Троицком соборе пройдет панихида, затем семьи погибших отправятся на Серафимовское к мемориалу «Сложенные крылья» и в «Сад памяти» на Румболовской горе.

Самолет «приземлился» под музыкальное сопровождение Фото: Олег ЗОЛОТО

Самолет «приземлился» под музыкальное сопровождениеФото: Олег ЗОЛОТО

Вечный огонь не остался в стороне Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечный огонь не остался в сторонеФото: Олег ЗОЛОТО

После акции на Марсовом навели порядок Фото: Олег ЗОЛОТО

После акции на Марсовом навели порядокФото: Олег ЗОЛОТО

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Акция «Живой самолет» в память о жертвах катастрофы А321 над Синаем прошла в Петербурге

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