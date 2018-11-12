В «Ленте» отрицают, что сгоревший в Петербурге гипермаркет обчистили мародеры

Жуткий пожар вспыхнул в гипермаркете «Лента» на Обводном канале утром 10 ноября. Огонь почти полностью уничтожил здание.Сейчас магазин напоминает декорации к фильму ужасов. Стены торгового центра, в котором еще три дня назад не было отбоя от покупателей, покрыты копотью. На одной из полок лежит гора расплавленных леденцов. Рядом с ней стеллаж с копченой колбасой. Причем пикантный вкус «дымка» она приобрела уже после трагедии.

Сейчас пожар локализовалиФото: СОЦСЕТИ

Впрочем, нашлись те, кого не останавливают легкие неудобства в виде обрушенной крыши и угля под ногами. С пепелища любители халявы выносят товары мешками. Об этом рассказали петербуржцы, которые пришли поглазеть на то, что осталось от торгового центра.

- Говорят, что гипермаркет полностью сгорел, но это не так! Сохранилась часть склада. Продукты растаскивают сами охранники! Мешки явно с колбасой, - рассказывают очевидцы.

«ВЫВОЗИЛИ МАШИНАМИ»

Фотографии с места происшествия бурно обсуждают в интернете. Одни утверждают, что тоже не прочь наведаться в гипермаркет. Другие их предостерегают. Говорят, ничего хорошего от прогулки по пепелищу ждать не стоит.

Конфеты тоже еще ничего. Фото: vk.com/unreleased_dtp

«Не завидуйте. Ее жрать невозможно. Все пропитано гарью химической. Пусть жрут, язву или чего получше заработают», «Кто-то готов есть колбасу с толстым слоем копоти от сгоревшего пластика и запивать кипяченой Мириндой? Бога ради - нехай растаскивают, больше растащат - меньше в повторную продажу пойдет», - пишут пользователи.

Однако им напоминают, что на полках остались не только продукты. Там же лежат товары для автомобилей и дома, инструменты, бытовая химия и еще уйма всего.

- Я сейчас мимо ехал, специально подъехал к охраннику, спросил, есть что-нибудь по скидке? Говорит, приехал бы вчера, пока суматоха была… Машинами люди вывозили, и было что. Сегодня огорожено, поставлены сотрудники полиции, - предупредил Алексей тех, кто хотел поживиться в «Ленте».

ОТКРОЕТСЯ В 2019 ГОДУ

В «Ленте» фотоснимкам не удивлены. Говорят, что они блуждают по интернету не первый год и периодически шокируют общественность. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе, здание находится под охраной и продукты из него никто не выносил.

Всего за несколько минут пламя охватило около 4 800 квадратных метров кровлиФото: СОЦСЕТИ

- Это снимки пятилетней давности, а информация не соответствует действительности, - рассказала менеджер по связям с общественностью Мария Филлипова. - Товар, который остался в магазине, будет утилизирован в соответствии с российским законодательством. Гипермаркет восстановят, он откроется в 2019 году.

В компании до сих пор подсчитывают ущерб, нанесенный пламенем. Уйти на это могут даже не недели, а месяцы.

КСТАТИ

Что стало причиной возгорания не известно до сих пор. Сейчас это выясняют эксперты. Пока специалисты работают, в интернете появляются все новые и новые версии. Сначала говорили о неисправной проводке, затем о подъемнике, который неаккуратно поднял товар. После речь шла о вспыхнувшей «маслянистой жидкости». Теперь поговаривают, что виной всему стал упавший паллет с пиротехникой. Якобы об этом рассказал кто-то из сотрудников.

- Информация от сотрудника «Ленты». Самопроизвольная детонация - и вот вам результат. Все же заметили, что только в «Ленте» паллеты в зале остались... В других все убрано, - обсуждают петербуржцы.

От магазина осталась гора обгоревших стройматериаловФото: Артем КИЛЬКИН

Прогнозы на счет того, когда завершится экспертиза, представители гипермаркета не дают. «Работы все еще ведутся», - говорят они.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во время пожара в гипермаркете в Петербурге сотрудник повредил позвоночник

Официально пострадавших в масштабном пожаре в петербургском гипермаркете «Лента» нет. Но только что выяснилось, что одному человеку медицинская помощь все же понадобилась (подробнее)

В «Ленте», сгоревшей в Петербурге, рассказали о причинах пожара

Что стало причиной пожара в «Ленте»? По одной из версий, сбой дала проводка или какое-то электооборудование. По другой, штаблер – машина для подъема груза – что-то задел, а искры посыпались на соседние полки с маслом (подробнее)

Пожар в гипермаркете «Лента» в Петербурге полностью потушили

В гипермаркете «Лента» в Петербурге, где утром разразился страшный пожар, приступили к разбору завалов. Здание размеров 126 на сто метров полностью пролили. К тушению магазина у Балтийского вокзала привлекли 391 пожарного и 72 спецмашины, но и такими силами справиться с огнем и очагами тления удалось лишь за девять часов (подробнее)