Милана Тюльпанова забрала у Кержакова сына и не дает ему с ним видеться

Прошли ровно сутки со спецоперации в доме экс-футболиста Александра Кержакова. Вчера вечером в его загородный дом ворвалась жена Милана и отобрала их общего сына Артемия. Мальчик был страшно напуган, ведь последние полгода он жил с папой. А мама то на лечении от наркозависимости в Таиланде была, то просто не приходила. И если бы не решение суда о том, что ребенок на время разбирательств должен жить с Миланой, то не факт, что они бы так быстро увиделись.

Помогали Милане забирать мальчика ее бабушка, судебные приставы, представители органов опеки и комитета по образованию, были даже люди в масках - вроде группы быстрого реагирования.

- Мы согласились на все условия приставов, - рассказала «КП»-Петербург» адвокат Кержакова Ирина Куликова. - Александр знал, что Милана придет, поэтому приготовил теплые вещи сына, сам спустился с ребенком ко входу. Мы пустили в дом всех этих людей, хотя никто из них не представился и не предъявил удостоверений. Кержаков сделал все, чтобы не накалять обстановку, чтобы у ребенка не было стресса и негативного отношения к матери.

Артемию придется снова привыкать к маме.

Но представители матери полуторагодовалого Артемия все равно вели себя более, чем вызывающе. По словам Куликовой, на Александра начала кричать одна из представителей органов опеки, что он, как отец, обязан сам одеть ребенка и передать матери. Они всячески провоцировали спортсмена на скандал, чтобы он начал совершать не правомерные действия, с целью в дальнейшем привлечь его к ответственности.

- Старший судебный пристав Всеволожского РОСП присутствовал при передаче ребенка и сказал Милане: «хватай ребенка и убегай», - заявляет адвокат. - Потому что он понимал, у мамы нет родительской связи с малышом и если она начнет его одевать, он заплачет, и мы будем вынуждены прекратить все действия.

Тюльпанова послушалась и побежала на мороз с сыном, на котором были только шортики и футболка. Они сели в машину и быстро уехали. По словам свидетелей, ребенок в машине плакал.

milana_tulpanova Самое доброе утро

- Сейчас Александр общается с Миланой, естественно он беспокоится за сына, - объясняет Куликова. - Он после болезни, у него было ОРВИ, она его выволокла на улицу раздетым, никакой шубы, как она говорит, она на него не накинула. Конечно, для малыша это травма.

Экс-футболист с утра первым делом позвонил жене, чтобы узнать о состоянии мальчика. Милана сказала, что он спит и все хорошо, а на просьбу Александра приехать к Теме вместе в его старшим братом Игорем (сын от предыдущего брака Александра, - прим. Авт.), ответила отказом.

- Она на это права не имеет, - возмущается адвокат Кержакова. - Отец имеет полное право общаться с ребенком беспрепятственно в любое время. Мы будем обращаться в опеку. И будем заявлять права на порядок общения с ребенком, но пока не будет определения, к сожалению, повлиять на это мы не сможем. Это только ее «хочу», «не хочу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она ничего не знает о нем, ей наплевать»: Жена забрала у Александра Кержакова ребенка

Милана Тюльпанова выбежала с малышом из дома, даже не одев его (подробности)

«Самый счастливый день в моей жизни»: Милана Тюльпанова забрала сына у Александр Кержакова

После года ожидания мать вновь рядом со своим ребенком (подроюности)

Добровинский: Кержаков, угрожая, заставил жену признаться в наркозависимости

При этом защитники экс-футболиста настаивают на дополнительной экспертизе для женщины (подробности)

«Не хочу отдавать ребенка матери, которая лечилась от наркозависимости»: Кержаков расплакался после развода с Миланой

Суд встал на сторону женщины и теперь футболист должен будет отдать 1,5-летнего сына жене (подробности)

Адвокат Александра Кержакова: «У Тюльпановой - психическое расстройство»

В подтверждение этому экс-футболист выложил скандальное видео с супругой (подробности)