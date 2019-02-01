Учитель, которого избила банда АУЕ-подростков в Петербурге: «Я потратил на лечение уже больше 100 тысяч рублей»

Обед. Смольнинский суд в Санкт-Петербурге. На скамье подсудимых 17-летний подросток. Он - один из тех, кто избил 24-летнего учителя математики в Таврическом саду прошлым летом. Прошло без малого полгода и вот начались судебные заседания. Правда, в закрытом режиме, прессе не разрешили находиться даже в коридоре близ зала суда.

«Хочу, чтобы посадили»

История с нападениями подростков в самом центре Северной столицы всколыхнула Петербург в августе 2018 года. Еще бы: компания, в которой насчитывалось порядка 15 человек (среди них были и девчонки) вышла на улицы города и громила все на своем пути. Официально компанию подростков бандой не назвали. В суде не называют их и приверженцами АУЕ - идеологии. Однако друзья хулиганов и свидетели их нападений в один голос заявляют: они ярые АУЕ-шники, как бы сейчас не отнекивались.

1 февраля состоялся второй суд по делу нападения в Таврическом саду. И первый, где принял участие один из потерпевших – учитель Игорь Топорков. Он до сих пор проходит реабилитацию. И помнит тот злополучный день. Малолетки набросились на него, после долгих «наездов». Били толпой, смеялись, а спутницам Игоря угрожали «розочкой». В суде он встретится с одним из нападавших. Следствие считает, что именно этот 17-летний парень нанес главные удары учителю.

- Насколько мне известно, в СИЗО еще трое сидят, - говорит Игорь. – Их будут привозить на другие дела. Вы знаете, сколько от них людей пострадало? Порядка 15 человек! Есть даже женщина, которую подростки ударили в лицо ногой.

Сам Игорь пострадал не меньше. На лечение он потратил уже больше 100 000 рублей, а еще ему предстоит длительная реабилитация. На нижней челюсти до сих пор стоят металлические пластины.

- Тяжело еще и морально, - признается пострадавший. - Хочу ли я, чтобы их посадили? Да. Потому что если окажутся безнаказанными, продолжат нападения.

Так выглядят пострадавшие после нападения подростков. Учитель Игорь и рабочий Всеволод просто шли мимо хулиганов.Фото: Соцсети

Борьба с прессой

Поддержать своего сына ( имя подростка, который избивал людей на улицах, мы назвать не можем, чтобы соблюсти закон) в суд приходит и его мать. Женщина искренне волнуется за судьбу ребенка. Перебирает документы в папке и жалуется адвокату, что у парня проблемы со здоровьем! Потерпевшего старается не замечать.

На вопросы журналистов не отвечает. За нее слово держит юрист.

- Кто вам сказал, что это банда АУЕ?- спросил адворкат. А после долго размышляет о презумпции невиновности. - Мы подадим в суд на прессу за клевету и будем ходатайствовать, чтобы заседание было закрытым.

Заседание действительно закрыли. С формулировкой, что в процессе будут озвучены данные о состоянии здоровья подростка.

«Я болен, нужен врач»

Но услышать, на что жалуется подросток, все же удалось до начала заседания. К сожалению, назвать недуг нам также запрещает закон. Однако эта проблема со здоровьем не только лечится, но даже не помешает парню в дальнейшем жить полной жизнью. В отличие от тех же потерпевших, со сломанной челюстью и носами.

В зал 17- летнего парня вводят под конвоем в наручниках. Усаживают в камеру. На вопросы судьи отвечает тихо. Много раз переспрашивает. Говорит, что к нему в СИЗО приводили врача, который поставил ему какой-то диагноз. А после соглашается со своим адвокатом и мамой, что прессе в зале не место.

Следующее заседание назначено на 6 февраля. Возможно, рассмотрение дела затянется на полгода, а то и больше. Все это время подростки проведут в СИЗО, в камерах будут дожидаться приговора.

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