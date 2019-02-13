2019-02-13T19:17:20+03:00
Общество

Суд запретил насыпать искусственный архипелаг в Финском заливе

На островах хотели построить элитарный комплекс с квартирами и магазинами
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изначально планировали намыть двести гектаров у поселка Ольгино, неподалеку от «Лахта Центра». Фото: Зингер девелопментИзначально планировали намыть двести гектаров у поселка Ольгино, неподалеку от «Лахта Центра». Фото: Зингер девелопмент
Изменить размер текста:

Приблизиться в Дубаю Петербургу в ближайшее время не удастся. Фемида выступила на стороне Смольного и запретила создавать в Финском заливе искусственный архипелаг.

Превратить Финский в «Залив островов» планировала компания «Зингер девелопмент», которую связывают с ресторатором-миллиардером Евгением Пригожиным. Инвестиционный проект на четыреста миллиардов рублей предусматривал создание искусственных островов под «экогород» – элитарный комплекс с жильем, магазинами и социальными объектами. В сумме планировали намыть двести гектаров у поселка Ольгино, неподалеку от «Лахта Центра».

Так как Финский залив – федеральная вотчина, первые согласования фирма проходила на уровне страны. И успешно. Только Комитет имущественных отношений Петербурга воспринял идею рукотворного архипелага негативно и разрешения на реализацию проекта не дал.

Тогда в апреле 2018-го компания обратилась в арбитраж. В октябре приказ с отказом КИО признали незаконным. Правда, логика Фемиды была следующей: раз федеральный хозяин балтийских вод не против, значит, и у Смольного оснований говорить «нет» не было.

Петербургские чиновники сдаваться так просто не собирались. Третьими лицами в судебном споре выступили еще шесть комитетов и дирекция Комплекса защитных сооружений.

Но главное столкновение произошло между Всероссийским научно-исследовательским институтом гидротехники имени Веденеева, выступающим партнером проекта, и Северо-Западным Росгидрометом. Обе научные организации смоделировали, что будет, если в Невской губе появится еще несколько островом, и пришли к противоположным выводам.

Однако 13 апелляционный суд на заседании 12 февраля больше впечатлили доводы Росгидромета. В результате решение о незаконности запрета КИО насыпать острова отменили.

Ученые – причем разных организаций – не первый год говорят о том, что любые намывные территории, будь то острова или прибрежные гектары, сокращают время, в течение которого Петербург может безопасно жить с закрытыми створками дамбы. Дело в том, что и во время наводнения Нева, текущая в сторону залива, продолжает пополнять Невскую губу своими водами. Потому чем меньше ее зеркало, тем скорее при закрытой дамбе город на Неве утонет в водах своей главной реки.

Решение суда вступило в силу, при этом компания, мечтающая превратить Петербург в Дубай, может подать кассацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Четыре мифа о петербургской дамбе

Дамба - красная тряпка для зеленых. О комплексе защитных сооружений Петербурга ходит много скандальных «фактов»: экологию насыпи портят, незащищенные берега разрушают. Но действительно ли все эти проблемы - последствия возведения дамб в Финском заливе? (подробнее)

Смольный: Дамба разрушает Курортный район

Петербургская дамба – шутка неоднозначная. Экологи кричат, что она угрожает природе. Физики – что она разрушает берега. А сами работники Комплекса защитных сооружений уверяют, что никакой опасности нет. Попробуем разобраться (подробнее)

Новая Атлантида: Петербург с каждым годом уходит под воду на полметра

Петербург, погруженный под воду, – это уже не сказки и не далекое будущее. Ведь после каждого удара стихии Финский залив и реки подбираются к домам все ближе. И если не обратить внимания на тающие берега сейчас, через полвека народ расплатится за это подтопленными зданиями и миллиардными убытками (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета