У жены Ивана Краско наболело: «Я мира не видела, по заграницам он возил только Шевель»

Шли года, а в жизни 88-летнего народного артиста Ивана Краско ничего не менялось. Почти весь прошлый год он со своей бывшей и нанышней жуной провел на скандальных ток-шоу. Поводов для эфиров любовный треугольник предоставлял предостаточно: то молодая супруга на всю страну рассказывала, что у них с Иваном Ивановичем нет секса, то сам Краско приводил в студию новую любовницу. Финальной точкой во всей этой «Санта-Барбаре» стал стал уход актера от Натальи Шевель и возвращение к матери своих детей Наталье Вяль. Казалось бы - хепи-энд, но не тут то было. Наталья Николаевна неожиданно решилась на чистосердечное признание. Мол, никогда не любила Краско и приняла его обратно лишь из жалости.

- Иван Иванович опять начал меня контролировать: «Куда пошла?», «Почему поздно вернулась?», - вздыхает Вяль. - Я объяснила, что у нас другие отношения. Он был долго обижен, удивлен, возмущался, но в итоге все понял и смирился. Он понял, что жизнь с Наташкой и так не сахар, а в разводе - тем более. Быстренько собрался и приехал к нам, туда, где ему не откажут. Но это не значит, что у меня не должно быть личной жизни.

К слову, замуж за Иван Ивановича Вяль вышла совсем юной - ей тогда было 24 года. В браке они прожили 10 лет, у пары родились двое детей.

- Я не жалею, - спокойно говорит Наталья. - Варианта вернуться и все передать нет. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Спустя 17 лет я набралась смелости и сказала, что я тоже чего-то хочу, хочу развиваться. У меня никогда не было недостатка внимания, но пока я свободна.

Вяль признается, что актерская карьера Краско всегда была на первом месте в их семье. А когда она, творческая личность, рассказывала мужу о своих планах и мечтах, он отвечал: «Мамуля, тебе это не к лицу, у тебя же дети».

- Сейчас у нас совместный бюджет, я не работаю, только подрабатываю, - признается «КП - Петербург» Наталья Николаевна. - Он у меня живет, я готовлю и стираю ему. За это тоже надо платить. А если бюджет раздельный, тогда и жизнь раздельная.

Со временем Вяль мечтает вообще обзавестись отдельным гнездышком и уже занялась этим вопросом. Дети взрослые - старшему Ване уже 16 лет.

- Я совершенно не хочу провести свои молодые годы в такой компании, - ужасается Наталья. - Сейчас у меня трое детей: Федя, Иван и Иван Иванович. Краско прожил со мной десять лет, я родила ему двоих детей, а мира не видела. По заграницам ездила его Шевель. Она просто просила, и он давал деньги. А что так можно было? Где справедливость? У нас и дети были на море лишь раз. Хотя врачи говорили: «Везите их на море, они все в соплях», а Иван Иванович отвечал: «Мне не надо на море». Собственно, а причем тут он? Не хочет, пусть не ездит!

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