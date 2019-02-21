Адвокат жены Аршавина рассказала, сколько футболист будет платить своим детям после развода

У фанатов «Зенита» появился новый повод «гордиться» игроками своей любимой команды - действующими и бывшими. «Святая троица» Кержаков, Кокорин, а теперь и Аршавин радуют поклонников отнюдь не спортивными достижениями. Все трое замешаны в громких скандалах, вследствие чего Александр Кокорин находится в СИЗО, ну а Кержаков с Аршавиным встречаются со своими «обидчиками» в судах.

Так, например, 26 февраля состоится предварительное заседание суда, где будет решаться вопрос о разводе бывшего капитана «Зенита» Андрея Аршавина и его, пока еще жены Алисы Казьминой. К этой встрече Алиса и ее адвокаты готовятся серьезно. Вчера они встретились в одном из дорогих московских ресторанов, чтобы еще раз обсудить план действий.

- Алиса намерена защищать себя и детей, отстаивать интересы в суде до конца, - поделилась Марина Дубровская - адвокат Алисы. - К делу мы полностью готовы, на заседании 26 февраля будут ходатайства, разглашать подробности не стану, чтобы сторона ответчика не была готова.

Хотя не сложно догадаться, что одним из требований будет выплата алиментов. У Аршавина и Казьминой есть общая дочь Есения, которой недавно исполнилось два года.

- Насколько я знаю, он уже выплачивает алименты матери своих троих детей Юлии Барановской - половину от зарплаты, - пояснил Александр Добровинский. - То есть пострадавшие в этой ситуации будут дети Барановской...

Добровинский объяснил, что по закону у Аршавина не могут удерживать больше 50% от зарплаты, и если суд назначит выплату алиментов еще и в пользу Казьминой, то зарплату бывшего бомбардира придется делить равными частями на всех четверых детей, а это получается уже по 12,5% на чадо. Правда, учитывая уровень дохода Аршавина (по данным Forbes за 2016 год он получал по 6,4 млн долларов США в год), его отпрыски все же голодать не должны.

Не закрыт вопрос и с возбуждением уголовного дела против бывшего нападающего сине-бело-голубых. Жена Андрея заявила в полицию о поступивших в ее адрес угрозах.

- У ведомств есть 10 дней, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела, срок еще не истек, ждем, - объяснил Добровинский.

- Алиса дала объяснения в МВД, предоставила доказательства, показала смс-сообщения от супруга, - прокомментировала Дубровская. - Например, такое: «Если не вернешь деньги, буду возбуждать уголовное дела». И, кстати, не только от Аршавина приходили такие послания, но и от других лиц. Мы надеемся, что следствие разберется и установит, что это за люди.

О каких деньгах идет речь, адвокаты не в курсе. Алиса в декрете, сидит с тремя детьми, а Андрей на счет жены никаких переводов не делал.

- Это просто вымогательство, оно не всегда логичное, - рассуждает Марина Александровна. - Кстати, после заявления в полицию, угрозы прекратились.

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