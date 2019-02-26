Мой ненаглядный: В суде подтвердили, что Буланова потребовала алименты у бывшего мужа

Брак певицы Татьяны Булановой и футболиста Владислава Радимова распался в 2016 году. Вместе супруги провели 11 лет и, как утверждает артистка, разошлись друзьями.

- У нас с Владиславом нормальные отношения, мы не конфликтуем, - рассказывает Татьяна Буланова об отношениях с бывшим мужем. - Я не держу на него никакого зла и благодарна за те годы, которые мы прожили вместе.

Пара прожила вместе 11 лет. Фото: архив "КП".

Однако на деле все оказывается не так гладко. Исполнительница хита «Мой ненаглядный» обратилась в суд с заявлением о взыскании с бывшего спортсмена алиментов на содержание их несовершеннолетнего сына.

В Мировом суде иск удовлетворили. С 11 февраля экс-футболист «Зенита» должен отдавать супруге 25% от всех доходов. Деньги предназначаются сыну Никите, который в этом году отпразднует 12-летие.

- Взыскивается 1/4 всех видов заработка и иного дохода до достижения ребенком 18 лет, - сообщили «Комсомольской правде» объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сама артистка об этом разговаривать наотрез отказывается. Еще утром она все отрицала, утверждая, что это фантазии больных людей. Однако после подтверждения факта и иска от официальных лиц, перестала быть такой категоричной

- У нас внутренние свои дела, которые никого не касаются. Я же не прихожу к вам домой, не открываю кухонный стол, - заявила Татьяна Буланова в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды». - В данном случае это неправда. Я попрошу, чтобы мой адвокат разобрался, откуда пошла эта информация. Я не буду ни опровергать, ни соглашаться. Я не хочу к этому иметь никакого отношения.

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