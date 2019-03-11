В Петербурге состоялось первое судебное заседание по делу о теракте в метро

Московский окружной военный суд в понедельник, 11 марта, провел первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 11 обвиняемых в совершении теракта в петербургском метро в апреле 2017 года. Судейскую коллегию возглавляет Андрей Морозов.

На первом слушании в зале суда собрались адвокаты обвиняемых в терроризме, а также восемь потерпевших, которые потеряли своих близких в тот трагический для всего Петербурга день. Никто из потерпевших пока что гражданские иски не подавал, но походу рассмотрения уголовного дела они еще могут изменить свое мнение.

Также среди свидетелей по уголовному делу в зале суда присутствовала соседка террориста-смертника, 22-летнего Акбаржона Джалилова. Именно из этой маленькой однокомнатной квартиры на Гражданском проспекте он вышел с рюкзаком, в котором лежала бомба, унесшая жизни людей в метро.

Специально для обвиняемых в зале суда присутствовали переводчики с таджикского и узбекского языков, однако на этот раз их услуги не понадобились. Слушание было перенесено на 2 апреля в связи с тем, что подсудимых еще не успели доставить из Москвы в «Кресты». Как только все 11 человек покажутся в СИЗО-1, дело начнут рассматривать в Ленинградском окружном военном суде, куда его передадут для ознакомления уже 19 марта.

В связи с отсутствием подсудимых, заседание прошло быстро по видеоконференции с Москвой. Было принято решение, что начиная со 2 апреля слушания по делу о теракте будут проходить ежедневно.

Взрыв в метро Петербурга прогремел днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате трагедии погибло 15 человек, а также террорист-смертник. В этот же день взрыв должен был произойти на станции метро «Площадь Восстания», однако заложенная бомба была вовремя обнаружена.

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Прошло почти полтора года с момента страшной трагедии для всего города – теракта в метро Санкт-Петербурга. Это было чудовищно. Это было страшно. Это было очень больно. Погибло 15 человек, пострадали 67. Напомним, взрыв раздался 3 апреля 2017 года между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Люди сами оказывали пострадавшим первую помощь и вытаскивали их на улицу. На месте ЧП съехались все спецслужбы. Причем как оказалось позже, жертв и пострадавших в петербургской подземке могло быть гораздо больше. Вторую бомбу террористы оставили на станции «Площадь Восстания». К счастью, ее вовремя заметил сотрудник метро, и вовремя обезвредили омоновцы Росгвардии. (подробности)