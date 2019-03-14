«Ты у разбитого корыта»: Собчак поставила точку в скандале со Шнуровым

Поэтическая дуэль между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым, по мнению первой, все же состоялась. Несмотря на то, что лидер группы «Ленинград» как обычно отказался встречаться лично со своим оппонентом, предпочитая разводить скандалы на виртуальной территории социальных сетей, количество сказанных слов в адрес бывшей подруги уже зашкалило. Что Шнур, что Собчак за пару дней перебранки опубликовали столько стихов, что хватило бы на небольшой буклет.

Перепалка через посты в Instagram началась, как это не редко бывает, со Шнурова, который, как отметила телеведущая «в каждой новостной бочке затычка». Музыкант не смог пройти мимо язвительной перебранки между Собчак и экс-супругой Константина Богомолова Дарьей Мороз. Именно с режиссером сейчас дружит телеведущая. Зацепившись за раздувающийся в СМИ скандал, Шнуров упрекнул Ксению в том, что вся ее жизнь – это реалити-шоу «Дом-2», в котором она некогда была ведущей.

Слово за слово, и вот уже в ход пошли личные оскорбления между бывшими друзьями. Шнуров упрекает Собчак в том, что она занимается всем и сразу: политикой, шоу-бизнесом, новостями, блогерством. В свою очередь светская львица отметила, что Шнуров трус, раз отказывается встретиться с ней лично, дабы расставить все точки над «i», а вместо этого прикрывается очередным сатирическим стихом.

Поставить точку в ругани решила все же Собчак. Утром 14 марта она опубликовала видео-отрезок из передачи «Про любовь», которую вел Шнуров. Таким образом, телеведущая намекнула, что сам-то музыкант-негилист находится в той же лодке, что и она. Разумеется, под видео опубликовано стихотворение.

«Дуэль, похоже, состоялась», считают Собчак. В своих стихах телеведущая напомнила Шнурову, который громко заявляет о своей ненависти и презрению к телевидению, о том, в каких телепроектах участвовал он. Также светская львица дала дружеский совет музыканту, что лучше бы ему прекратить обсуждать в стихотворной форме скандалы, и заняться написанием песен.

Заключительное стихотворение, опубликованное Собчак в Instagram звучит так:

Дуэль, похоже, состоялась.

Пусть, не в эфире, а в сети,

И я, конечно оказалась

Такая «господи-прости»,

И «хитрожопая», и «дура».

Говно метал умело Шнуров,

Сам в белом фраке и пальто.

За что ты так, Сергей? За что?!!

Мне нужен рейтинг? Здесь, Сережа,

Ты с кем-то путаешь, похоже

Безосновательно меня,

Меня при этом и говня.

Да, твой сарказм про телевизор

Явился для меня сюрпризом:

«Не ТВОЙ говеный водоем»?

А как мы плавали вдвоем....

В том водоеме... – позабыто?

Ты у разбитого корыта

Меня шпыняешь «Домом-2»,

Обидные найдя слова?

За что, Сергей, за что мне это?

Ведь я же «Шнуров вокруг Света»

Не поминаю, что ни день,

Как ерунду и ***.

Ведь я не бью ни в глаз, ни в бровь

Словами: «Ваша «Про любовь» –

Пошлятина на постном масле,

Чьи рейтинги давно угасли»,

Не вспоминаю как скотина

Рекламочку «***стоина»,

Ведь то, что было, то прошло,

А злая память – западло!

По повеленью желтой моды

Ты нынче пишешь про разводы,

Хотя бы мог писать хиты…

Какой-то это, ***, не ты!

Погладь шнурки, иди на сцену,

Себе и песням вспомни цену,

Пока не близок простатит,

И Ошо САМ тебя простит!

А также, может быть и я,

Ведь мы же бывшие друзья,

А может, будущие – тоже.

Пока! Подумайте, Сережа.

P.S.На этом кончаю и срач, и драку.

Такой, вот, шоу-бизнес, мазафака!

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