Экстрасенс Татьяна Ларина: «Пейте заговоренную воду и улыбайтесь себе в зеркале»

Проблема вечной молодости занимает ум человека уже не одно столетие. Алхимики, ученые и другие смельчаки пытались найти заветные формулы. Специально для «Комсомольской правды в Петербурге» финалистка шоу «Битва экстрасенсов» и одна из самых сильных ведьм России Татьяна Ларина поделилась секретами молодости тела и души. Вечную жизнь, маг, конечно, не обещает, но отличное самочувствие вполне.

БЛАГОДАРИТЕ СВОИ ОРГАНЫ ЗА ТО, ЧТО ОНИ ЗДОРОВЫ

- Каждый наш орган - это живое существо. У них, как и у человека в целом, есть свои энергетические поля. Каждое утро после пробуждение выполняйте простой ритуал: кладите правую руку на важный орган (сердце, печень, почки и т. д.) и, поглаживая по часовой стрелке, разговаривайте с ним с любовью по полминуты с каждым. Благодарите его за то, что он работает, здоров, что у нас есть. Если женщина хочет забеременеть, она кладет руку в область матки и благодарит ее, посылая положительный заряд и любовь. Я сама практикую это каждый день, и это работает. Любите свой организм, и он ответит вам тем же.

КИПЯТОК СТАРИТ

- Вода - это важнейший элемент, она имеет 265 тысяч пластов энергетической памяти, поэтому все заговоры всегда делались на воду. Вода, которую мы пьем, не должна быть выше 90 градусов, потому что из кипятка исчезает вся информация. Сейчас есть даже такие специальные чайники с кнопкой «90». Когда вы просыпаетесь утром, обязательно выпивайте стакан теплой воды, перед этим заговорив ее. Заряжайте воду, произнося правильные слова: «Желаю любви и здоровья». Этого вполне достаточно. Важно пить именно артезианскую воду из скважины, ни в коем случае не из-под крана, даже если она фильтрованная. Дело в том, что вода по природе мягкая и плавная, она стекает с гор и течет по родникам, а та, что бежит по трубам, бьется об железо и впитывает в себя весь негатив по пути в вашу квартиру. Зачем нам это? Отказываемся!

ЛЮБИТЕ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ

- Зеркало имеет свойство впитывать в себя окружающую информацию и энергию и запечатывать ее. Из-за этих свойств человек легко может навредить себе. Например, когда произносит нечто негативное в свой адрес, отражаясь в зеркале. Так он влияет на свое астральное тело, как бы заговаривая его на этот негатив. Надо делать наоборот, оборачивать все в свою пользу. Любите свое отражение и говорите перед зеркалом только положительные вещи. Попробуйте проснуться завтра и сказать себе что-то хорошее. Несомненно, вы и сами станете лучше! Это тоже проверенный на себе метод.

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