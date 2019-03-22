«Мы читали много жути про него»: Украинские силовики рассказали, как поймали мажора, убивавшего содержанок

Да он уже давно бежал за границу», - уверяли жертвы 32-летнего мажора из Петербурга Олега (имя изменено. - Прим. ред.). Бегство садиста-любовника повергло в шок всех его бывших подруг, ведь каждую из них могла настигнуть участь 21-летней содержанки-порнозвезды Ирины. Свидание с Олегом для нее закончилось кровавой расправой в сентябре 2018 года. От жестоких побоев девушка скончалась дома у плейбоя. А сам убийца пустился в бега.

Правда, внешне Олег далеко не был чудовищем. С первого взгляда создавал впечатление принца на белом коне. Папа мажора - влиятельный в Петербурге бизнесмен, бывший сотрудник милиции. Мама - владелица фирмы элитных вин. Ну а сам Олег благодаря родителям купался в деньгах и умел жить красиво. Например, 23-летней красавице-психологу Алене уже на втором свидании мажор перевел на карту полмиллиона рублей. Такие ухаживания быстро вскружили голову петербурженке, но отношения закончились для нее жестокими побоями. Изверг избивал ее по несколько суток - вырывал ресницы, ломал ребра и угрожал убить семью.

Плэйбой в Петербурге забил до смерти порнозвезду

Парень разочаровался в женщинах, посчитав, что их интересуют только его деньги. Всего в России «Комсомолка» насчитала пять жертв мстителя. После последней кровавой расправы в сентябре прошлого года Олег залег на дно. Но, как оказалось, долго держать себя в узде он не смог. И убил очередную красавицу. На этот раз на Украине.

- К нам поступила информация от коллег из России, что убийца девушки может скрываться на Украине, в том числе и в Харькове, - рассказали «КП в Петербурге» в национальной полиции Харькова. - Мы посмотрели, что о нем писали у вас. Много жути. Поэтому сразу стали отрабатывать эту версию, пробили парня. Оказалось, что он снимает квартиру на окраине города. Живет себе спокойно, особо не прячется. Тогда мы и решили нанести ему визит. Но вот застать парня дома у нас не получилось. В квартире нас ждало нечто другое.

Полицейские вскрыли дверь квартиры и наткнулись на… тело, лежащее в одеяле возле порога.

- Убитой оказалась 42-летняя женщина из города Сумы, - рассказали «КП» в полиции Харькова. - Она приехала сюда на заработки. Проживала с 32-летним петербуржцем. Мы подозреваем, то именно он совершил это убийство.

Мажор пойман на Украине Фото: Национальная полиция Харькова

Полицейские Украины тут же объявили садиста в розыск. И вскоре им поступила информация, что парня заметили под Киевом.

- Задержанием этого беглеца у нас занимались сразу три ведомства: Департамент уголовного розыска, управления уголовного розыска в Харьковской области и Шевченковского отдела полиции Харькова, - делятся силовики. - На него возбуждено уголовное дело ч. 1 ст.115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. За это парню грозит до 15 лет колонии.

Сейчас Олег находится в СИЗО. В Россию его пока возвращать не собираются. Лишь после отсидки в Незалежной. Поэтому палачу придется ответить за убийство два раза: сначала на Украине, а потом у нас, в Петербурге. Здесь, кстати, ему тоже грозит 15 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он вырывал мне ресницы, ломал ребра и угрожал убить семью»: жертва мажора, объявившего охоту на красавиц, рассказала о жизни с садистом

«Комсомолка» разыскала одну из жертв изверга, которой удалось спастись (подробности)

«Не верьте женщинам»: В Петербурге мажор открыл охоту на красавиц, забивая до смерти содержанок

Одна девушка от тяжелых травм скончалась, другая отделалась жестокими побоями. По версии следствия, они могут быть не единственными жертвами сына бизнесмена (подробности)

Мажора, открывшего охоту на красавиц, должны были посадить еще год назад

Парня до сих пор не могут найти, силовики уверены, что он сбежал за границу (подробности)