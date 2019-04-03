Момент взрыва в Военно-космической академии имени Можайского попал на видео

Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского, который днем 2 апреля «поставил на уши» весь Санкт-Петербург, еще долго будет обсуждаться и в военных и в гражданских кругах. Но пока на месте ЧП работают следователи, в распоряжении «Комсомольской правды» появилось видео момента взрыва.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что известно о взрыве в академии Можайского - все версии, вплоть до самых экзотичных 00:00 00:00

На съемке с камеры видеорегистратора одной из машин, ехавших в этот момент по Ждановской набережной, хорошо видно, как со второго этажа здания вырывается взрывная волна, вместе с которой вылетают куски оконной рамы и стекла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700870" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в академии Можайского в Петербурге попал на видео.

Ими частично был поврежден шедший впереди автомобиль, оказавшийся прямо под эпицентром взрыва. По счастливому стечению обстоятельств, никто из водителей не пострадал.

Напомним, что ЧП в Военно-космической академии имени Можайского произошло около 13:30 2 апреля. По предварительной информации, безоболочное взрывное устройство сдетонировало возле кабинета отдела кадров ВУЗа.

В результате серьезные травмы получил один офицер - старший преподаватель, полковник Рифат Закиров. Его уже прооперировали в Военно-медицинской академии имени Кирова. Угрозы жизни, по словам врачей, нет. Еще три человека получили легкие ранения. Им также была оказана помощь. Никто из курсантов не пострадал.

По факту инцидента в ВКА имени Можайского Главное военное следственное управление ракетных войск стратегического назначения возбудило уголовное дело по статье «покушение на убийство». Расследование ЧП продолжается.