2019-04-08T21:51:27+03:00
Общество

Глухая мама из Петербурга отстояла свои родительские права и вернула детей

Суд отклонил иск органов опеки, требовавших забрать малышей у женщины-инвалида
Петр КИБЕР
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Суд не стал отбирать родительские права у матери-инвалида из Петербурга. Фото: www.instagram.com/maria_life_ermelСуд не стал отбирать родительские права у матери-инвалида из Петербурга. Фото: www.instagram.com/maria_life_ermel
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Полная и безоговорочная победа - так можно описать решение, которое вынес петербургский суд, рассматривавший дело Олеси Уткиной, 34-летней матери-одиночки, инвалида по слуху, которую органы опеки требовали лишить родительских прав.

- Мы выиграли! Суд полностью отклонил исковые требования опеки. Олеся может воспитывать детей, - написала в своем «Инстаграме» президент Северо-Западной ассоциации приёмных родителей «Ребёнок дома» Мария Эрмель.

Мария и адвокат, представлявший интересы глухой мамы, как Олесю Уткину прозвали в прессе, присутствовали на рассмотрении дела, которое прошло сегодня, 8 апреля, в закрытом режиме.

- Мы не ожидали такого решения. Для меня большим сюрпризом стало, что даже обвинитель (прокурор) в своём заключении сказала, что не видит целесообразности лишать или ограничивать Олесю в правах, - написала Эрмель.

Таким образом мать-инвалид может забрать домой свою пятилетнюю дочь и полуторагодовалого сына, которых любит больше всего на свете. Где будет жить семья - пока неизвестно. В трехкомнатной коммунальной квартире на севере Петербурга им, скорее всего, будет неуютно - жалобу на, якобы, алкоголизм в полицию подал их сосед, который позднее признался в суде, что хотел выкупить жилье Уткиных. Скорее всего мама с детьми поедут к бабушке в поселок Агалатово, где активисты сделали ремонт и теперь есть все условия для жизни.

Момент встречи Олеси Уткиной с детьми.Видео: @maria_life_ermel

Но, в любом случае, малыши останутся с мамой, а это самое главное.

Напомним, что неоднозначная история с отъемом детей у Олеси Уткиной началась в конце февраля 2019 года. Тогда, после сообщения соседей о том, что мать пьяная, в квартиру приехала полиция и органы опеки. Они забрали малышей в приют, а в отношении женщины, составили протокол.

Семья и в самом деле была не самая благополучная - отца у детей нет, а сама Олеся не работает. У них долги по коммунальным платежам, на учете в органах соцопеки Уткины состоят с 2016 года. Впрочем, никто идеальной матерью 34-летнюю женщину и не называет, но дети ее любят, как и она их.

Детей у Олеси Уткиной забрали после жалобы соседей по коммуналке. Фото: СОЦСЕТИ

Детей у Олеси Уткиной забрали после жалобы соседей по коммуналке.Фото: СОЦСЕТИ

На сегодняшнее решение суда повлияли несколько факторов: корыстный мотив заявителя, сомнительное заключение нарколога, поставившего диагноз без наблюдения, то, что свидетели защиты дали показания в суде в пользу Олеси Уткиной и , конечно же огласка, которая привлекла внимание к процессу.

Остается надеяться, что будущее у семьи будет хорошим, благо глухой маме подарили дорогой слуховой аппарат и она теперь не глухая, а значит сможет найти работу. «Комсомольская правда» будет следить за историей Уткиных и не оставит их без внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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