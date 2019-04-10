Проблема обманутых дольщиков Петербурга до конца 2019 года будет решена на 85 процентов

Проблему петербургских обманутых дольщиков вновь обсудили на высоком уровне. На Международном арктическом форуме, который проходит в городе на Неве 9 и 10 апреля 2019 года, врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым.

– По поручению президента занимаемся проблемными домами, где есть обманутые дольщики, и с 1 декабря 2018 года их число снизилось почти в два раза: сейчас в реестре 658 обманутых дольщиков, – сообщил министру Александр Беглов. – Поставили себе задачу в течение 2019 года решить вопрос на 85 процентов, а по оставшимся объектам – в течение 2020 года. Не потому, что не хотим: там есть юридические моменты.

– Мы ознакомились с вашей программой решения проблемы обмануты дольщиков, – отметил Владимир Якушев. – Полностью вас поддерживаем. Думаю, результат действительно будет.

Рассказал градоначальник и о еще одной проблеме – интенсивном строительстве жилья и отставании строительства социальных объектов.

– Чтобы уложиться в норматив, нам нужно обеспечить 27 тысяч мест в детские садики, 36 тысяч мест в школы, девять тысяч – в поликлиники, – отметил Беглов. – В скором времени мы должны выкупить 24 садика, четыре школы, 16 объектов медицинского назначения – 14 офисов врачей общей практики, одну поликлинику и одну консультацию. Это 30,5 миллиарда рублей. Но дефицит все равно остается. Перекос стараемся ликвидировать.

– Нужно сделать так, чтобы вся инфраструктура и городская среда соответствовала современным требованиям, – подчеркнул министр. – Чтобы все это не испортило прекрасный город. И чтобы инфраструктура развивалась. Но, думаю, все эти вопросы мы с вашей командой решим.

Центральное место в обсуждении занял вопрос перехода на новые правила финансирования долевого строительства, которые вводят уже с 1 июля 2019 года. Система обезопасит дольщиков и позволит гарантированно получить свои квартиры.

– До 2024 года мы должны построить по этой системе порядка 14 миллионов квадратных метров жилья, – сообщил Беглов. – Где-то пять миллионов – полностью по новой системе, а оставшиеся девять – по смешанной. Надеемся, после 2024 года сама система будет работать так, что проблем с обманутыми дольщиками не станет.

– Буквально на следующей неделе мы получим подписанное постановление правительства, и там будут определены критерии определения, кто из застройщиков получит проектное финансирование, а кто нет, – подчеркнул Якушев. – Больше всего волнуют те, кто не получат. Надо в ручном формате смотреть все проекты, чтобы ни в коем случае переход, который имеет благие намерения, не нанес большой урон сфере жилищного строительства. Переход должен пройти максимально корректно.

– Для нас тоже важно защитить интересы не только дольщиков, но и застройщиков, – добавил Беглов. – Чтобы мы не потеряли строительный рынок. Ведь большинство застройщиков – честные порядочные организации, которые делают общее дело. Уйдут, разорятся, – и что делать будем? Некому будет застраивать.

СПРАВКА «КП»

С 1 июля 2019 года все застройщики, которые возводят жилые дома за счет средств дольщиков, будут обязаны работать через механизм счетов эскроу: деньги дольщиков будут зачислять на особые банковские счета и хранить там до завершения стройки и передачи покупателям квартир. Работать застройщикам придется либо за собственные средства, либо за счет кредитов. Новую схему применят ко всем долевым проектам, в том числе к тем, что уже реализовываются.

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