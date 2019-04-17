Пассажиры вагона метро, где произошел теракт, рассказали о странном мусульманине с бородой

На заседание по теракту в метро Петербурга 17 апреля потерпевших для допроса не приглашали: обвинение сосредоточилось на показаниях тех, кто отказался участвовать в процессе лично.

ПОПУТЧИК В ТЮБЕТЕЙКЕ

Светлана Головкова приехала в Петербург оформить визу. Женщины едва не вышла из трагического вагона: ей показалось, что она проехала свою остановку. Но - увы - поняла, что ошиблась, и снова села на место.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700867" frameborder="0"></iframe> Годовщина теракта в метро Санкт-Петербурга.Артем КИЛЬКИН

- На "Невском проспекте" напротив меня спиной встал мужчина, одетый в тюбетейку и с длинной бородой (дальнобойщик из Башкирии Андрей Никитин, ошибочно названный предполагаемым террористом и переживший травлю. - Прим. ред.). Сумки или других личных вещей у него не было, - вспоминала Светлана. - В момент взрыва мне показалось, что это я загорелась. Перед глазами прошла красная волна. Когда снова смогла видеть, рассмотрела, что передо мной на полу лежат люди. Вагон заполнился запахом сожженных волос.

Супруги Калинины живут и работают в Пушкине, в Петербурге почти не бывают, а уж тем более редко пользуются метро. Но в тот день им нужно было в банк по вопросу, связанному со строительством их новой квартиры. Сергей и Надежда приехали в город на своем авто, оставили его на стоянке у «Звездной и спустились в подземку.

- Завершив дела, прежде чем возвращаться домой, мы немного погуляли у Исаакиевского собора и сели в поезд на «Адмиралтейской», - рассказал Сергей. - На пересадке на «Сенной» навстречу нам из вагона спешно вышел мусульманин в тюбетейке и с бородой (Андрей Никитин. - Прим. ред.). Он выходил, когда другие пассажиры уже стали заходить внутрь.

После взрыва супруги выбрались из метро и сообщили о странном мусульманине правоохранителям. Они же указали на него на записях камер видеонаблюдения.

Студент Владимир Котылевский ехал в поезде вместе с девушкой Еленой. Выходя из искореженного вагона, парень заметил, что в соседнем пассажиры столпились в дальнем конце. Все, кроме одного.

- Мужчина азиатской внешности, лет 30, в темно-зеленом ватнике, смотрел через окно в наш вагон и ехидно улыбался, - рассказывал Владимир. - Больше я этого человека не видел.

Фотографии Андрея Никитина - принявшего мусульманство и имя Ильяс - долго транслировали в СМИ. После допроса мужчина решил покинуть Петербург и вернуться на родину, в Кумертау. В Пулково пассажиры требовали вывести его из самолета, так как боялись лететь с ним вместе.

Спустя год после теракта «Комсомолка» связывалась с Никитиным, но общаться на эту тему он оказался.

СТРАХ МЕТРО

Александр Иванов ехал по служебным делам и оказался в соседнем вагоне. Серьезных травм мужчина, к счастью, не получил, лишь осколок стекла застрял у него в пятке.

- Была только одна мысль: только бы поезд не остановился, - вспоминала мужчина первые минуты после взрыва. - Теперь езжу на автомобиле.

Домохозяйка Марина Захарченко направлялась за детьми. В тот поезд женщина не села, но оказалась в толпе пассажиров, пытавшихся покинуть «Сенную площадь» после взрыва. У Марины началась паническая атака: она не могла дышать, а, выйдя на улицу, не решилась из-за этого сесть в маршрутку и пошла пешком. Дозвониться до матери и сестры у женщины не получилось: одна живет на Камчатке, другая - в Грузии. Позже Марине пришлось обратиться к психотерапевту из-за панического страха метро.

Дочь последней опознанной погибшей, 53-летней Марии Невмержицкой, Елена рассказала следователям, что ее мама в тот день приехала из Приозерска. Женщина встретилась со знакомой на станции «Парнас». С дочерью должны были увидеться в пять часов вечера на Витебском вокзале. Но, сколько бы ни ждала Елена, мама на вокзал так и не пришла...

Оглашать показания потерпевших в Ленинградском военном окружном суде продолжат и завтра, 18 апреля.

СПРАВКА «КП»

Теракт в метро Петербурга произошел днем 3 апреля 2017 года, когда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник привел в действие самодельную бомбу. Погибли 15 пассажиров, еще 67 человек получили травмы. Многие продолжают лечиться до сих пор. На скамье подсудимых - 11 человек, которые, по версии следствия, помогали Акбарджону Джалилову подготовить теракт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следственный комитет нашел всех причастных к теракту в метро Петербурга

Во время расследования провели уникальный эксперимент: макет бомбы собрали прямо на месте проживания террористов (подробности)

Суд по теракту в метро Петербурга: Террорист соорудил бомбу инструментами из супермаркета

На подготовку самодельной бомбы у Акбарджона Джалилова ушло полторы недели (подробности)

Девушка, погибшая после теракта в метро Петербурга, записала звуки взрыва и отправила подруге

Сегодня в суде допросили родителей, которые потеряли детей в той трагедии (подробности)

Кто находился в вагоне петербургского метро во время взрыва

Бомба в вагоне метро разорвалась вчера в 14:40. Первые секунды мало кто понял, что произошло… обычный день, обычная поездка, неприметные и незнакомые люди в метро. Кто бы мог подумать, что в доли секунды всех этих людей объединит трагедия. Те, кому посчастливилось выжить в бесчеловечном теракте, сейчас пытаются справиться и физически, и морально. Многие еще находятся в больницах. Мы собрали людей, которым удалось выжить во время жуткого взрыва (подробности)

«Пострадавшая 512»: Как сейчас живут петербуржцы, выжившие в теракте 3 апреля

Это было чудовищно. Это было страшно. Это было очень больно. Город этого забыть не сможет. Потому что не смогут забыть люди. 3 апреля 2017 года в метро Петербурга раздался взрыв. Погибло 15 человек. Пострадали десятки людей. Их борьба не закончилась до сих пор (подробности)