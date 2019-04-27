«Лучше реже, но круче»: Собчак ответила возмутившейся из-за «концертов для бедных» Славе

- Ты была в одной **** мира, теперь в Мытищах. Никакая ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут. Но ты это делаешь. И себя таким образом принижаешь, - так Собчак упрекнула Ольгу Бузову в своем недавнем интервью с ней.

Тем временем дебаты на тему больших и маленьких площадок для шоу продолжаются. Ксения Собчак ответила певице Славе, которая ранее отреагировала на это ее высказывание о «концертах для бедных». Последняя свое возмущение не скрывала и от слов недавнего кандидата в президенты ее «аж трясло».

- Дорогая Слава! Не трясись! Лучше попробуй понять смысл сказанных мною слов, - обратилась Собчак к певице через свой Telegram-канал.

В разговоре с Бузовой Собчак пыталась разобраться, в чем же феномен дикой популярности Ольги. Ксения недоумевала, почему Бузова может позволить себе выступать в маленьких залах небольших городов. А не только на крупных и раскрученных площадках.

Бузова дала интервью для ютуб-канала Собчак. Фото: Стоп-кадр программы "Осторожно, Собчак"

- Мой вопрос был о том, что звезды первой величины выступают в концертных залах определенного уровня, и к ним приезжают на концерт из всех сел, городов и *** как на событие, - объяснила Собчак в Telegram. - Трудно представить более народную певицу, чем Пугачева, но в зените славы она собирала стадионы, а не ДК. Вот в этом и был мой вопрос: может, лучше реже, но круче, чем чаще, но дешевле?

На ответ Собчак уже отреагировал Telegram-канал «Небожена». И напомнил, что как раз Алла Борисовна о выступлениях в ДК знает как никто другой. Например, в 2006-ом Примадонна дала концерт в Тульском цирке и собрала ДК имени Ленина в Таганроге.

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