Стало известно о состоянии здоровья «детей-маугли» из Петербурга

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге рассказали о том, как себя чувствуют «дети-маугли». Состояние их удовлетворительное. Но медики еще будут за ними наблюдать.

Напомним, что из дома на Предпортовой улице, где троих девочек и одного мальчика нашли среди грязи и тараканов, детей увезли в детскую городскую больницу 2 мая. Медиков вызвали сотрудники органов опеки.

- Трое девочек и один мальчик 11-ти, 9-ти, 8-ми и 5-ти лет по имеющимся у них первичным признакам заболеваний помещены в инфекционное отделение. По предварительной информации, самочувствие детей удовлетворительное и тревоги у врачей не вызывает, - отметили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

То, что в квартире антисанитария, видно невооруженным глазом. Фото: Предоставлено "КП"

По словам соседей и знакомых семьи, дети жили среди мусора и тараканов, спали на полу и не ходили в школу. Рядом с ними была мать, которая не работала и злоупотребляла спиртным. Стало известно об этой истории, когда соседи рассказали о «детях-маугли» в соцсети. И показали жуткие кадры, в каких условиях живут малыши. Антисанитарию в собственном доме и состояние детей затем сама женщина объяснила «КП-Петербург» как срыв после смерти мужа.

Мать утверждает, что то срыв у нее длился только один месяц. А в остальное время она ухаживала за детьми. Фото: Предоставлено "КП"

Останутся ли дети с матерью, станет понятно после проверки: следователи уже занимаются историей этой семьи. Кроме того, ситуацию взяла на контроль детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова.

- В начале следующей недели будет решаться вопрос о переводе их в социальное отделение. Также будут устанавливаться все обстоятельства, приведшие семью к трудной жизненной ситуации, - добавили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

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