Родственники показали, как русская избранница Джонни Деппа выглядела в детстве

Россиянка Полина Глен по слухам покорила сердце самого Джонни Деппа. Западные таблоиды сообщают, что влюбленные якобы даже готовятся к свадьбе. Но сама парочка пока никак не комментирует свои отношения. Рассказывать про Полину отказываются и ее родственники. Девушка запретила говорить о своей личной жизни. Известно лишь, что любительница заводных танцев Go-Go встретилась со звездой «Пиратов Карибского моря» на вечеринке в США. И совершенно случайно Полина не узнала Деппа. А вот Джонни сразу же загорелся и стал ухаживать за русской красоткой.

Полина, по словам близких, росла творческим ребенкомФото: СОЦСЕТИ

Родители танцовщицы до сих пор живут в Петербурге. Вот уже несколько недель их атакуют журналисты. Мать Полины Ирина Глен работает ветеринаром, кроме того продает медицинское оборудование. Геннадий Глен занимается защитой прав потребителей. Отец девушки рассказывал "КП-Петербург", что не знает счастлива ли его дочь. Но слухи о том, что Полина после свалившейся на нее славы сбежала из США, опроверг.

Полина по слухам готовится к свадьбе с ДеппомФото: СОЦСЕТИ

Полина, как стало известно "КП", училась в обычной школе. Девушка с самого детства увлекалась танцами и игрой на фортепиано. К слову, именно на этом инструменте ей теперь часто играет Депп. Возможно, общность интересов и сыграло ключевую роль в их отношениях.

Полина увлекалась музыкойФото: СОЦСЕТИ

И, как оказалось, красавицей Полина была еще с самого детства. Одна из родственниц избранницы Джонни Деппа показала школьные фотографии Глен. На них девушка в окружении мамы и бабушки. К слову, уже тогда девушка занималась танцами. Интересно, что некоторые родственники Полины были фанатами звезды "Пиратов Карибского моря".

Полина Глен со своей мамойФото: СОЦСЕТИ

Полина с детства увлекалась танцамиФото: СОЦСЕТИ

Полина со своей семьейФото: СОЦСЕТИ

Полина в детстве играла на пианино. Теперь на нем ей играет Депп Фото: facebook.comФото: СОЦСЕТИ

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