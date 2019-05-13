2019-05-13T16:13:40+03:00
Общество

Хотите расстаться - идите к психологу: депутат из Ленобласти предложил усложнить процедуру развода

Владимир Петров уверен, что браки в России распадаются слишком часто и это надо остановить
Петр КИБЕР
Поделиться:
В России распадаются больше 50 процентов браков. Чтобы этого избежать, супругов, подавших заявление на развод, предлагают отправлять к психологу.В России распадаются больше 50 процентов браков. Чтобы этого избежать, супругов, подавших заявление на развод, предлагают отправлять к психологу.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Хорошее дело браком не назовут - говорит народная мудрость. С другой стороны, если серьезно, то семейная жизнь - штука непростая и не каждый ее выдерживает, особенно, если стремление пожениться было спонтанным. В том числе и поэтому статистика разводов в России пугает. Дабы сохранить семьи, депутат из Ленобласти предложил усложнить процедуру расставания супругов.

- Больше половины браков в России распадаются. Из них две трети - в первые два года. При этом часто расставание происходит в пылу ссоры. Иногда причиной становится сущая мелочь. Я предлагаю отправлять подавших заявление на развод к психологу, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» Владимир Петров.

По словам парламентария, во многих странах есть подобные процедуры. Сейчас в России развестись очень легко и ценность брака никто не ощущает. Семейным отношениям должна вернуться мистическая, сакральная составляющая, ведь это не просто штамп в паспорте, а соединение двух сердец.

- Я предлагаю ввести такое понятие, как «смиренномудрие» и законодательно закрепить его в семейном кодексе, - заявил Петров.

Владимир Петров уверен, что институт семьи нужно спасать. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Владимир Петров уверен, что институт семьи нужно спасать.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом для подавших заявление на развод супругов должна быть ведена «санитарная пауза» в два-три месяца, чтобы горячие головы успели остыть и оценить все спокойно. Также за это время семейные пары должны будут ходить к психологу.

- Лучше, чтобы посещение было обязательным. А услуги специалиста по семейной психологии я предлагаю внести в полис ОМС (обязательного медицинского страхования - прим. ред.), - рассказал депутат.

В том случае, если инициатива Владимира Петрова будет одобрена, то изменения в семейном кодексе коснутся жизни всех россиян от Калининграда до Владивостока.

Напомним, что ранее самый известный депутат парламента Ленинградской области хотел отдавать супругов под суд за чтение СМС в чужом телефоне, пытался запретить рэп и требовал расследовать гибель Пушкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат из Ленобласти предложил запретить цирк детям

Причиной для введения категории «18+» Владимир Петров назвал «гестаповские методы обращения с животными» (подробности)

Депутат Петров предлагает переселять «понаехавших» в Москву и Петербург обратно в русские деревни

Переселенцы должны поднимать село, а не толкаться утром в метро, уверен политик (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Смольный закупит трехкомнатные квартиры для нуждающихся петербуржцев
Программу ПМЭФ-2019 откроет забег по историческому центру Петербурга
Срок получения финской визы в Петербурге вновь сократился до двух недель
Лето на пороге: В Петербурге завершился отопительный сезон
В Петербургском аэропорту «Пулково» протек потолок
Петербургская блокадница хочет переименовать Благовещенский мост и набережную Лейтенанта Шмидта
Белки, еноты и хорьки: Прокуратура нашла нарушения в частном приюте «Полянка»
Пьяный любовник выкинул подругу с четвертого этажа, но женщина чудом выжила
Серийный грабитель цветочных магазинов сядет на девять лет
Между Московским шоссе и вантовым мостом на две недели перекроют две полосы
Под видом сборов на капремонт незнакомец похитил у пенсионерки все накопления
Депутаты хотят разрешить использовать герб и флаг Санкт-Петербурга всем желающим
На пляж в Репино выбросило мертвого тюленя