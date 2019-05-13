Хотите расстаться - идите к психологу: депутат из Ленобласти предложил усложнить процедуру развода

Хорошее дело браком не назовут - говорит народная мудрость. С другой стороны, если серьезно, то семейная жизнь - штука непростая и не каждый ее выдерживает, особенно, если стремление пожениться было спонтанным. В том числе и поэтому статистика разводов в России пугает. Дабы сохранить семьи, депутат из Ленобласти предложил усложнить процедуру расставания супругов.

- Больше половины браков в России распадаются. Из них две трети - в первые два года. При этом часто расставание происходит в пылу ссоры. Иногда причиной становится сущая мелочь. Я предлагаю отправлять подавших заявление на развод к психологу, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» Владимир Петров.

По словам парламентария, во многих странах есть подобные процедуры. Сейчас в России развестись очень легко и ценность брака никто не ощущает. Семейным отношениям должна вернуться мистическая, сакральная составляющая, ведь это не просто штамп в паспорте, а соединение двух сердец.

- Я предлагаю ввести такое понятие, как «смиренномудрие» и законодательно закрепить его в семейном кодексе, - заявил Петров.

Владимир Петров уверен, что институт семьи нужно спасать.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом для подавших заявление на развод супругов должна быть ведена «санитарная пауза» в два-три месяца, чтобы горячие головы успели остыть и оценить все спокойно. Также за это время семейные пары должны будут ходить к психологу.

- Лучше, чтобы посещение было обязательным. А услуги специалиста по семейной психологии я предлагаю внести в полис ОМС (обязательного медицинского страхования - прим. ред.), - рассказал депутат.

В том случае, если инициатива Владимира Петрова будет одобрена, то изменения в семейном кодексе коснутся жизни всех россиян от Калининграда до Владивостока.

Напомним, что ранее самый известный депутат парламента Ленинградской области хотел отдавать супругов под суд за чтение СМС в чужом телефоне, пытался запретить рэп и требовал расследовать гибель Пушкина.

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