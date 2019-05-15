Эхо скандала в Екатеринбурге: Пять новых храмов, которым обрадовались не все петербуржцы

Картина дня. Что думают Петербуржцы о скандале с строительством храма в Екатеринбурге 00:00 00:00

В Екатеринбурге строительство Собора святой Екатерины в парке в центре города встретили акциями протеста с задержаниями. А вот в Петербурге скандалы возникают чуть ли не с каждым появлением новых храмов. "Комсомолка" вспомнила самые резонансные истории на эту тему за последние несколько лет.

В ПАРКЕ МАЛИНОВКА

Парк Малиновка стал таять в начале 2000-х, когда в нем один за другим появились торговый комплекс, теннисный клуб и временная Покровская церковь, которую в итоге построили как капитальное сооружение. А когда в 2010-х заговорили о строительстве в Малиновке еще одного храма, под который нужно 2,1 гектара земли, общественность не выдержала: его появление грозило исчезновением зеленой зоны.

Участок под храм выделили, но в 2013-ом горсуд признал отчуждение земель из парковой зоны незаконным. Правда, спустя полгода Верховный суд решение городского отменил.

В Малиновке под строительство храма потребовалось 2,1 га земли.

Масштабная кампания по защите парка привела к тому, что в 2014-ом власти все же решили вернуть ему участок. Правда, ненадолго: в 2015-ом депутаты приняли поправку Виталия Милонова в Генплан, которая вновь позволила «откусить» от Малиновки два гектара под церковь.

Борьба за Малиновку продолжается. В марте власти обсуждали предложение вернуть гектары парку, но пока к окончательному решению так и не пришли.

НА ДОЛГООЗЕРНОЙ УЛИЦЕ

Летом 2013-го жители домов на Долгоозерной улице узнали, что в их сквере появится огромный Собор Святого Духа. Изначально приход, которому исполняется уже 11 лет, жил в небольшой деревянной церквушке святого Николая Чудотворца, но затем в рекреационной зоне ему передали целый гектар.

Строительство собора на этом месте идет полным ходом.

Борьба с культовым сооружением шла два года. Городской суд защитники зелени выиграли. Но Верховный – проиграли. Дело в том, что судебный процесс начался лишь после того, как приход согласовал появление собора со Смольным и получил разрешение на строительство.

Сейчас строительство собора – справедливости ради, очень красивого – идет полным ходом. Купола позолотили и снабдили крестами. Часть местных по-прежнему высказывается о появлении храма негативно: его высота превышает 50 метров, к тому же, он практически вплотную примыкает к жилой застройке.

НА КАНОНЕРСКОМ ОСТРОВЕ

Парк на тесном Канонерском острове облагородили в начале 2018-го, на зеленую зону потратили 17 миллионов бюджетных рублей. Но уже летом выяснилось, что на четверть его территории претендует приход Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Тогда же организовали публичные слушания, они прошли на повышенных тонах.

Власти готовы выделить церкви альтернативный участок.

В марте администрация инициировала неофициальный «референдум». Обитателей Канонерского спросили, хотят ли они вообще видеть по соседству новый религиозный объект и, если да, то где именно. Власти готовы выделить церкви альтернативный участок, предлагается несколько вариантов. Опрос уже завершен, но собранные мнения горожан еще в обработке.

НА МАТИСОВОМ КАНАЛЕ

Идея построить в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем Храм святого Димитрия Солунского появилась в начале 2016 года. Тогда под него попросили участок на берегу Матисова канала в многофункциональном комплексе «Балтийская жемчужина». Причина была в том, что сторонники появления храма нашли инвестора, который был готов помочь со строительством только в том случае, если его поставят на этом месте.

Храм все еще на стадии концепции. ФОТО: Сообщество "Против стройки на берегу Матисова канала!"

Но часть местных выступила резко против: боялись, что религиозный объект займет участки, отведенные под поликлинику и другие социальные объекты, а также перегородит проход по набережной. Возмутились и китайские инвесторы, хозяева «Балтийской жемчужины»: по изначальному проекту, никакого храма здесь быть не должно было. Дошло до того, что накануне годовщины трагедии, когда собирались установить Поклонный крест, противники провели протестную акцию, – и крест решили не ставить.

В итоге концепцию храма полностью пересмотрели, превратив его, в первую очередь, в социальный центр. В апреле 2017-го под него выделили участок. Завершить возводить центр и благоустроить территорию собирались до конца 2021 года. Но, увы, инвестор внезапно обанкротился. Строить поликлинику на соседнем участке начали еще в декабре. Тем временем храм все еще на стадии концепции, а приход собирает пожертвования с помощью смс-сообщений.

НА ПРОСПЕКТЕ НАУКИ

В апреле, после согласований со Смольным, на проспекте Науки в створе улицы Обручевых выделили 1 470 «квадратов» под Серафимовскую церковь. Ранее здесь хотели построить частный медицинский центр, однако за четыре года компания так и не приступила к работам.

Строительство еще не началось. Но местные жалуются, что до ближайшей поликлиники – около двух километров, зато церквей рядом сразу три. Прошлым летом, когда о храме вместо медцентра заговорили впервые, губернатор поручил проверить, хватает ли в районе медицинских учреждений.

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы от Санкт-Петербурга:

– Часть жителей против храма, но часть – за. Для решения такого вопроса есть референдумы и городские власти. Но против строительства храмов чаще всего выступает меньшинство, причем оно требует, чтобы за парком осталось 100 процентов площади, хотя церковь заняла бы всего 10.

Ситуация искусственно раздута людьми, которым бракованные большевистские гены достались от дедушки Бродского и которые не могут понять, что есть нет только их мнение, и но мнение других. Не нужно ставить вопрос ребром «или парк, или храм»: нужно спокойно объяснять, что 90 процентов парка останется, что все поместится и будет красиво. К тому же, церкви – это архитектурные доминанты. Люди приезжают в Петербург смотреть на храмы и соборы, а не на велодорожки и собачьи какашки в парках.

КОМПЕТЕНТНО:

Красимир ВРАНСКИ, градозащитник, основатель общественного движения «Красивый Петербург»:

– Любое масштабное капитальное строительство должно согласовываться с жителями на общественных слушаниях, но иногда власти мнение горожан игнорируют, потому и происходят конфликты. Яркий пример – Малиновка. Никто не выступает против строительства храмов в принципе: люди против строительства религиозных объектов в парках и скверах. Народу и так не хватает воздуха. При этом тенденция пытаться построить храмы именно в зеленых зонах есть: больших свободных участков в Петербурге и других мегаполисах не осталось.

КОММЕНТАРИЙ СВЯЩЕННИКА

Протоиерей Александр СОРОКИН, настоятель Храма Феодоровской иконы Божией Матери, председатель информационного отдела Санкт-Петербургской епархии:

– Ясно, что сто процентов жителей не может быть против появления храма. Но даже если малая часть против, а приход все же хочет обрести свой полноценны храм, нужно искать пути и компромиссы. Например, изменять проект, понижать высотность, включать в работу храма дополнительные социальные функции.

Нельзя сказать, что все случаи возмущения по поводу строительства храмов в Петербурге – это происки каких-то конкретных людей: везде по-разному. Обеспеченность храмами тоже разная, она зависит от района: в спальных новых в церквях есть острая необходимость, но и в историческом центре стоят разрушенные храмы, памятники архитектуры, которые стоило бы восстановить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОМОН выдавливает людей из сквера: второй день противостояния у Драмтеатра в Екатеринбурге

Трансляция "Комсомолки" со второго дня акции (подробности).

Губернатор Куйвашев усадил участников конфликта вокруг храма у Драмтеатр за стол переговоров

Трансляция "Комсомолки" с брифинга, который прошел 14 мая (подробности).