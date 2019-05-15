«Нам всем надо учиться вежливости»: Беглов впервые прокомментировал разгон оппозиционеров во время первомайского шествия

Картина дня. Беглов ответил на вопросы депутатов 00:00 00:00

Врио губернатора Александр Беглов впервые отчитался перед депутатами Законодательного собрания о работе правительства. На заседании 15 мая действующий глава города рассказал о главных проблемах города и ближайших планах развития Петербурга. После выступления к Беглову обратился депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он спросил, почему во время первомайской демонстрации колонну оппозиционеров жестко разогнали, а часть участников задержали. Парламентарий поинтересовался, не хочет ли правительство извиниться за «нарушение прав и свобод граждан».

Под удар попали представители партий «Яблоко», «Справедливой России», «Партии Роста», движения «Наблюдатели Петербурга», общественных организаций, градозащитники и активисты. Фото: Денис МЕДВЕДЕВ/Интерпресс.

- Любая акция это не только право, но и ответственность ее организаторов. Хотел бы напомнить горожанам, мы сделали шаг вперед, добавили еще четыре места для проведения митингов и пикетирования, - ответил Беглов Вишневскому. - Если говорить о первомайской демонстрации, ряд политических партий и объединений решили выстроить свою отдельную колонну, мы сказали «пожалуйста». Более того, мы дали сопровождение, разрешили проведение митинга на площади Ленина, шествие по Невскому и Литейному проспектам. Мы подготовились там полностью, чтобы обеспечить безопасность.

Также Александр Беглов заявил, что во время шествия 1 мая от оппозиции звучали оскорбительные лозунги. Было ли это причиной задержаний, он не уточнил.

- Вы знаете, но я не понимаю, какие лозунги могут быть, если они оскорбляют человека. Это правильно? - спросил Беглов. - Кто дал право кому-либо оскорблять человека, любого человека. Вне зависимости от его должности и положения. Почему-то об этом все молчат, никто об этом не говорит. Это неправильно. Это не по-нашему, не по-ленинградски, не по-петербургски. Нам всем надо учиться вежливости, взаимопониманию, толерантности и демократии. Всем без исключения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг парламентария Максима Резника. Напомним, 1 мая СМИ сообщили, что депутат пристрастился к легким наркотикам. Сам Резник и его семья пожаловалась на слежку и провокации. Председатель ЗакСа, который две недели хранил молчание, пообещал разобраться в ситуации.

- Законодательное собрание будет разбираться. Разберемся. Все будет в соответствии с законом,– заявил Вячеслав Макаров.