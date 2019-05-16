2019-05-16T19:01:55+03:00
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Петербуржцы умилились видео, на котором нерпенок Дубровский загорает у бассейна

Ладожский тюлень лениво перекатывается с боку на бок и закрывает лапками глаза [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Ладожский нерпенок Дубровский загорает у бассейна в Петербурге Фото: Скрин с видеоЛадожский нерпенок Дубровский загорает у бассейна в Петербурге Фото: Скрин с видео
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В солнечные дни в Петербурге все радуются его теплым лучам. Вот, и маленький ладожский нерпенок по имени Дубровский устроил себе ленивый отдых возле бассейна. Черный малыш распластался на бежевой плитке и лениво перекатывается с одного упитанного бока на другой, прикрывая при этом мордочку лапками от слепящего солнца. Видео с милым ластоногим поделились активисты из организации «Спасение тюленей».

- Это невозможно мило, - восторгаются петербуржцы, увидев видео с тюленем.

Милота: Нерпенок Дубровский загорает у бассейна.Видео: https://vk.com/sealrescue

- До чего же сладкая плюшевая тефтелька, - умиляются жители города.

Некоторые обратили внимание, что переваливание нерпенка с боку на бок похоже на тщетные попытки заняться спортом. Выглядит так, словно Дубровский пытается качать пресс, однако из-за толстого, упитанного пуза ему никак не подняться. Поэтому, покувыркавшись немного, нерпенок забрасывает это дело, хватается лапкой за мордочку и расслабляется в лучах теплого солнца. Лучше отдыхать, чем трудиться. Тюленям бочкообразная фигура очень «к лицу».

Сейчас Дубровский обитает на территории очистных сооружений ГУП «Водоканал». Малыш-самец ладожской кольчатой нерпы был найден в Кировске возле Дубровской ТЭЦ. Именно этому названию он и обязан своим именем.

В минувшее воскресение, 12 мая, нерпу вместе с другими постояльцами переселили в уличные условия для того, чтобы они адаптировались к окружающей среде. Завтра, 17 мая, Фонд друзей балтийской нерпы устроит для ластоногих настоящий выпускной, после которого тюлени отправятся жить обратно в Финский залив.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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