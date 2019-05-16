«Пейте кофе в нормальных кофейнях»: Милонов сообщил о закрытии феминистской «Симоны»

Несколько месяцев назад заведение с говорящим названием «Симона» гремело на всю страну. Петербургские феминистки открыли пространство «только для женщин». Правила посещения строгие: мужчины могут составить компанию дамам, но лишь в определенные часы. Такие условия представителей «сильного пола» оскорбили. В первый же день после открытия блогер по имени Макс обратился в прокуратуру. Затем прилетела жалоба в Роспотребнадзор.

В коворкинге можно поработать и выпить кофе.Фото: Олег ЗОЛОТО

К наблюдению за коворкингом для женщин подключился главный моралист и гееборец Виталий Милонов. Депутат Государственной думы также наведался в «кофейню», но на порог его не пустили.

Днем 16 мая парламентарий опубликовал ответ Роспотребнадзора по Петербургу.

- Ну что, феминистки - мужененавистницы из сомнительного кафе Симона, - написал Милонов. - Лавка закрывается. Пейте кофе в нормальных кофейнях.

Сотрудники ведомства сообщили, что в коворкинге не соблюдается СанПин. Из-за чего на некую Юлию Алимову составлен протокол об административном правонарушении.

При входе висит большая раскраска.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Петербурга для решения вопроса об административном приостановлении деятельности, - говорится в сообщении.

Феминистки с такими претензиями не согласны. Они настаивают, что кофейней их называют по ошибке.

- У нас даже кофе нет. К нам приходят люди поработать и почитать. Эта ложная информация, которая никак не подтверждена. Нам пытаются приписать то, чего у нас нет, - поделилась с «Комсомольской правдой» сотрудница «Симоны» Светлана Нартахова. - К нам приходили люди с проверкой. У нас нет никаких нарушений. Мы не ведем предпринимательскую деятельность. У нас просто коворкинг!

Свою позицию феминистки готовы отстаивать в суде. Если информация о нарушениях все же подтвердится, «Симоне» придется заплатить штраф (до тысячи рублей) или закрыться. Правда, не навсегда. Максимальный срок – девяносто дней.