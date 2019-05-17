2019-05-17T13:24:59+03:00
Спорт

Сергей Семак: «Буду даже рад, если Дзюба уйдет из «Зенита»

Футбольный тренер команды-чемпиона рассказал, кто может заменить звездного игрока
Максим МИХАЛКО
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Сергей Семак: «Буду даже рад, если Дзюба уйдет из «Зенита»Сергей Семак: «Буду даже рад, если Дзюба уйдет из «Зенита»Фото: Артем КИЛЬКИН
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В четверг, 16 мая, в эфире «Авторадио» тренер ФК «Зенит» Сергей Семак отвечал на вопросы болельщиков. Говорил о чемпионстве, о том, будет ли он дальше работать в клубе, ответил также и на вопрос корреспондентов «Комсомольской правды в Петербурге».

- Артем Дзюба сказал, что с интересом рассмотрит предложения от английских клубов. Если Дзюба уйдет из «Зенита», кто из игроков займет нишу главного шутника и балагура? Кто сейчас заменяет в этой роли Артема?

- У нас в команде много любителей этого. Очень тонкий юмор у аргентинца Себастьяна Дриусси, точно пошутить может Ярослав Ракицкий. Важно, что в «Зените» есть и футболисты, над которыми постоянно шутят.

А на счет Англии – если у Дзюбы появятся оттуда интересные предложения, буду только рад. Я всегда приветствую возможность попробовать новое, когда у футболиста появляется вызов, когда есть шанс оказаться на более высоком уровне, сыграть в турнире, который сильнее чемпионата России. Поэтому если Артем получит предложение от английского клуба, будет хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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