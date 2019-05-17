Сергей Семак: «Буду даже рад, если Дзюба уйдет из «Зенита»
В четверг, 16 мая, в эфире «Авторадио» тренер ФК «Зенит» Сергей Семак отвечал на вопросы болельщиков. Говорил о чемпионстве, о том, будет ли он дальше работать в клубе, ответил также и на вопрос корреспондентов «Комсомольской правды в Петербурге».
- Артем Дзюба сказал, что с интересом рассмотрит предложения от английских клубов. Если Дзюба уйдет из «Зенита», кто из игроков займет нишу главного шутника и балагура? Кто сейчас заменяет в этой роли Артема?
- У нас в команде много любителей этого. Очень тонкий юмор у аргентинца Себастьяна Дриусси, точно пошутить может Ярослав Ракицкий. Важно, что в «Зените» есть и футболисты, над которыми постоянно шутят.
А на счет Англии – если у Дзюбы появятся оттуда интересные предложения, буду только рад. Я всегда приветствую возможность попробовать новое, когда у футболиста появляется вызов, когда есть шанс оказаться на более высоком уровне, сыграть в турнире, который сильнее чемпионата России. Поэтому если Артем получит предложение от английского клуба, будет хорошо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Зенит» - чемпион! Сине-бело-голубые досрочно оформили победу в чемпионате России
Помог им в этом тульский «Арсенал», неожиданно обыгравший «Локомотив» (подробности)
«Зенит» – чемпион: Тысячи фанатов встретили команду в Пулково
Петербург празднует победу сине-бело-голубых в чемпионате России (подробности)
Артем Дзюба – о своем первом чемпионстве: «Шел к этому всю карьеру»
Нападающий «Зенита» и капитан Сборной России поблагодарил всех за поддержку в трудную минуту (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург)»