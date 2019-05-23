Настя Ивлеева требует миллион рублей компенсации с бара в Петербурге

Несмотря на то, что Анастасия Ивлеева является одной из самых богатых блогеров страны, 28-летняя блондинка не гнушается и судами, чтобы заработать еще. Так в марте этого года в витрине одного из популярных баров Петербурга появилось изображении звезды Instagram с надписью: «Пустите меня на лицо пьяной подвигаться». А уже через пару дней на пороге заведения появились представители Ивлеевой, пригрозили судом и денежной компенсацией, потребовав убрать фото. Однако уточнили, что сумму в 1 млн. рублей выплатить придется в любом случае.

- Если бы они не вели себя по-хамски, мы бы убрали фото и все, но раз пошли на нас с войной, мы решили поступить по-другому, - рассказал «КП»-Петербург» арт-директор бара «Nebar» Глеб Докучаев.

Фото осталось на том же месте, заменили только надпись: «Фото с обезьянкой платное, всего 1 лям. За это фото Настя Ивлеева просит денег, но мы бы хотели оставить его тут навсегда. Для этого надо отправить ей всего 1 млн. рублей на карту. Скинемся?»

- Я обещал представителям Ивлеевой, что если мы в течение месяца не соберем 1 млн. рублей для Насти, мы снимем фото, - добавил Докучаев. - Три дня назад мы убрали его, так как никто не хотел скидываться…

Пока администрация бара «собирала» средства, чтобы заплатить по счетам звезде Instagram, в их адрес поступило претензионное письмо, а значит, в скором времени дело и правда может продолжиться в суде.

- Учитывая стоимость использования этого изображения в рекламе иного бренда, предлагаю выплатить Ивлеевой А.В. компенсацию за нарушение исключительного права в размере 1 млн. рублей и прекратить дальнейшего использования произведения, в противном случае будем вынуждены обратиться в суд, - следует из письма.

coachgleb Депутат Виталий Милонов разрешил использовать его изображение, главное чтобы это не шло вразрез с его ценностями.

Однако пока в адрес администрации бара официального искового заявления не поступало. Глеб Докучаев считает, что Анастасия просто пристыдилась и поняла, что своими действия создает еще большую рекламу заведению на Литейном.

- Если вы почитаете комментарии в соцсетях, то увидите, что половина граждан разделяет нашу позицию, - продолжает арт-директор. - Наша вывеска не призывает идти в наш бар и не говорит, что Ивлеева ходит к нам.

Такое претензионное письмо получили представители бара в Петербурге.Фото: из личного архива

Справедливости ради, надо сказать, что и сама Анастасия по счетам платить не торопится. В своем интервью тому же Дудю в августе прошлого года, девушка призналась, что когда она работала хостес в Петербурге, некий меценат дал ей 1 млн рублей для раскрутки своего дела. Сейчас на одном посте в Instagram девушка зарабатывает больше миллиона рублей и Forbes включает ее в свои списки, но долг Настя так и не вернула.

- Он сделал безвозвратный вклад. У меня нет телефона этого человека,- отшутилась она на предложения Дудя все-таки вернуть деньги.

Кстати, еще более популярная инстаграмщица Ольга Бузова тоже не против «срубить» денег через суд. В прошлом году представители 33-летней певицы провели рейд по караоке-барам Петербурга и выставили ряд исков. Причиной стало нарушение авторских прав.

- Компания «Арчер Мьюзик Продакшнс» подала иск к ООО «Турист» (ресторану Del Mar) о взыскании 232 тысяч рублей компенсации за незаконное использование произведений и фонограмм, - было указано на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. – Из них 116 тысяч за произведение «Мало половин» и 116 тысяч рублей за произведения «Под звуки поцелуев». Суд удовлетворил иск, взыскав компенсацию и 7 640 рублей расходов по уплате государственной пошлины.