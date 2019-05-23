Андрей Разин против Сергея Шнурова: «Он должен извиниться за свои слова о Москве или я буду добиваться уголовной ответственности»

Сегодня в Петроградском районом суде состоялось первое заседание против ФК «Зенит» по делу о защите чести и достоинства города Москвы и всех его жителей. Истцом по делу выступил продюсер и политик Андрей Разин. Его возмутило видео, выложенное 18 марта на канале клуба, где лидер группировки «Ленинград», обсуждая матч футбольных команд двух столиц, не гнушаясь эпитетами, объяснил, почему Москва не самый лучший город на Земле. В своем исковом требовании продюсер «Ласкового мая» требует, чтобы администрация «Зенита» и сам Шнуров принесли извинения москвичам, а видео было удалено.

- ФК «Зенит» ходатайствовал о переносе слушания, так как они не успели подготовить необходимые материалы, - пояснил КП-Петербург Андрей Разин после выхода из зала суда. - Они просят озвучить позицию самого Шнурова в суде, но тот на связь не выходит.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Чего Андрей Разин хочет от «Зенита» и Шнура 00:00 00:00

В итоге суд перенес слушание на 13 июня, но Андрей Александрович времени зря терять не собирается. Еще 25 дней назад он написал заявление в прокуратуру Москвы с просьбой привлечь музыканта к уголовной ответственности за хулиганство. Если прокуратура возбудит дело и признает его виновным, шоумену могут назначить наказание в виде года исправительных работ.

- Сейчас ведется доследственная проверка, но я уверен, что добьюсь возбуждения уголовного дела, и решение Петроградского суда в мою пользу будет еще одним аргументом для доследователя, - продолжает Разин. - Какое право он имеет оскорблять Москву? У меня там сын похоронен. Это мой дом, там живут 15 млн. человек. Шнуров приезжает, дает концерты, зарабатывает деньги на москвичах, но при этом поливает их грязью.

Шнуров объясняет почему Москва хуже чем Петербург.Фото: скрин с видео

По словам Разина, на следующее заседание суда ветераны Великой Отечественной и Афганской войн тоже подготовят свои претензии по данному делу. Надо сказать, что, несмотря на судебное разбирательство, администрация «Зенита» так и не удалила скандальное видео со своего канала, а при этом число недовольных все растет.

- Уберите это! Вы разрушаете то лучшее, что есть на канале. Зачем? - оставляют комментарии поклонники футбола под видео. - Стыдно за любимый клуб.

Конфликт уже достиг такого пика, что сам Шнуров подал заявление в прокуратуру на Разина, заявив, что тот угрожаю ему смертью!

- Я дал объяснение в прокуратуре по заявлению Шнурова, в итоге ему было отказано в возбуждении уголовного дела, - пояснил Разин. - А вот в отношении него самого пока стоит жирный вопрос. Как член общественной палаты союзного государственно России и Белоруссии буду требовать привлечь его к ответственности по всей строгости закона.

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