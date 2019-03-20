Юрий Лоза обрадовался распаду группы «Ленинград»: «Шнуров - это пирожок ни с чем, но на его место придут такие же»

Сегодня 45-летний Сергей Шнуров официально объявил, что стартующий в июне стадионный тур станет последним в истории группировки «Ленинград». Поклонники такого поворота не ожидали, да и сами участники коллектива были, мягко говоря, удивлены заявлению своего лидера. Однако нашлись и те, кто новости этой обрадовался. Например, композитор и певец Юрий Лоза. Собственно, он давно уверен, что Шнуров не должен выступать на сцене.

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- Развал культуры, которую начал Шнуров, продолжится, придет другой матершинник и будет снова орать со сцены, - заявил «КП»-Петербург» Лоза. - Если мы не изменим к этому отношение, таких Шнуровых появятся сотни - он протоптал эту дорожку. Раньше материться со сцены разрешали только ему, а сейчас это делают все.

Для сравнения Юрий Лоза вспомнил времена своей молодости, когда никто не мог выйти на сцену голым или позволить себе кричать неприличные слова в толпу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674157" frameborder="0"></iframe> "Ленинград" в Зените: Сергей Шнуров собрал аншлаг в 65-тысячном зале.Артем КИЛЬКИН

- Я видел, как в одной передаче Шнуров в отношении девушки говорил низкие вещи, а она сидела и с восторгом хлопала, ее это заводило, - вздыхает Лоза. - Почему вы перестали себя уважать? Он опускает женщин до уровня придорожных проституток, а все радуются. Поэзии в его текстах нет, как и музыки. Кроме мата там вообще ничего нет.

Возможно, после последних гастролей Шнуров посвятит свою жизнь семье и развитию культуры в стране. Ведь не зря он, наверное, вошел в Общественный совет при комитете по культуре Госдумы.

- Он сидит в совете, то есть решает, какая должна быть культура? - отвечает на это Лоза. - Это все равно, что бомжа вытащить из-за гаража, и пусть решает, какой должна быть культура. Раньше у культуры была задача поднимать народ к высокой поэзии и музыке. Сейчас все пошло в обратном направлении. Шнуров - это пирожок ни с чем, там ничего нет, кроме мата. Когда ваши дети будут с вами разговаривать матом, не говорите, что Лоза вас не предупреждал.

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