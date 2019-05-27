2019-05-27T13:49:02+03:00
Происшествия

В Петербурге осудили «киллера», который сначала выстрелил в экс-члена ОПГ «тамбовских», а потом извинился перед ним

Мужчина заявил, что «ни в коем случае не хотел убивать, стрелял наотмашь, попадать не планировал». Сам пострадавший просил строго не наказывать стрелка
Анна СВЕТЛАКОВА
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Стрельба произошла ночью на парковке у кафе Фото: Плохие новостиСтрельба произошла ночью на парковке у кафе Фото: Плохие новости
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В Петербурге суд вынес приговор по делу о нападении на Сергея Югая. Мужчина, по некоторым данным, раньше входил в ОПГ "тамбовские", более известен как "Кореец". ЧП произошло 22 сентября 2019 года. На парковке ресторана "Юность" Сергей Гречневкин открыт стрельбу по Югаю. Две пули попали ему в живот. Правда, потом ситуация начала разворачиваться неожиданно. После пальбы Сергей резко забеспокоился о пострадавшем, сам погрузил его в свою машину и отвез в больницу. После чего извинился перед жертвой...

После нападения Гречневкина задержали и возбудили на него уголовное дело за "Покушение на убийство" и "Незаконное хранение оружия". Но сам стрелок пытался доказать, что все произошло случайно.

- Гречневкин утверждал, что убивать Югая "ни в коем случае не хотел, целился в ноги, стрелял наотмашь, попадать не планировал", - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Однако свой преступный умысел он не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как Югай был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Кроме того, Гречневкин хранил в своем автомобиле и носил при себе неустановленное огнестрельное оружие и боеприпасы (патрон калибра 9*18 Макаров). Пистолет он выкинул в озеро.

Барсукова обвинили в организации убийства Галины Старовойтовой Фото: Артем КИЛЬКИН

Барсукова обвинили в организации убийства Галины СтаровойтовойФото: Артем КИЛЬКИН

К слову, сам пострадавший заявил суду, что претензий к стрелку не имеет и попросил того "строго не наказывать".

В итоге суд признал стрелка виновным и приговорил его к 6,5 годам колонии особого режима.

Напомним, что главу тамбовской ОПГ, «ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина недавно приговорили к 24 годам строгача. А «правая рука» криминального авторитета Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы.

Барсуков считается лидером ОПГ Фото: Артем КИЛЬКИН

Барсуков считается лидером ОПГФото: Артем КИЛЬКИН

Местные называли Барсукова (Кумарина) «ночным губернатором» и во многом связывали понятие «бандитский Петербург» именно с ним. И не зря. «Тамбовские», по версии силовиков, в свое время успешно поменяли собственников десятка городских предприятий и фирм. Задержать криминального авторитета силовикам удалось еще в 2007 году. С тех пор Кумарин-Барсуков сидит за решеткой. Но следствие и суд так и не прекращаются. Силовики каждый раз находят новые эпизоды и все снова и снова возвращают Кумарина в суд.

После приговора Кумарина ждало новое обвинение. Ему вменили участие в организации убийства депутата Галины Старовойтовой. Сам Барсуков заявил, что не имеет отношения к этому преступлению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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