«Алиса хочет сохранить отношения»: Суд по разводу Аршавиных отложен до июня

Сегодня, 17 апреля, в Красносельском районном суде Петербурга прошло первое заседание по делу о разводе бывшего игрока «Зенита» Андрея Аршавина с его второй супругой Алисой Казьминой. В итоге, суд отложил заседание до 4 июня для того, чтобы дать возможность семейной паре примириться и восстановить отношения.

ТЕМА ДНЯ. Алиса Казьмина приехала с двухлетней дочкой на суд по разводу с Андреем Аршавиным 00:00 00:00

- Алиса хочет сохранить отношения, для этого она попросила нас ходатайствовать о том, чтобы им дали срок для применения. Надеюсь, они сядут за стол переговоров в доме, где живут их дети и возможно помирятся, - пояснил «КП-Петербург» защитник жены футболиста, известный юрист Александр Добровинский.

Тем не менее, если Аршавин все же не захочется вернуться обратно в семью, то Алиса вместе со своей командой защитников рассчитывает запросить с футболиста алименты - 2 миллиона рублей на дочь Есению и 2 миллиона рублей на содержание самой супруги. Итого – 4 миллиона рублей в месяц.

Адвокат Добровинский рассказал, что Алиса хочет вернуть семьюФото: Артем КИЛЬКИН

Казьмина требует алименты огромные. Аршавин сейчас платит своей бывшей супруге Юлии Барановской на троих детей 50% своих доходов. То есть Алиса по закону должна получать деньги на своего одного ребёнка из этих 50%. Их должны разделить в равных долях на четверых. Но Казьмина просит гораздо больше. Больше половины. Краем уха корреспондент «Комсомольской правды – Петербург» услышала в зале суда, что в этом случае Барановская также будет обращаться в суд.

Что касается сегодняшнего судебного заседания, то на него Алиса Казьмина приехала на руках с дочерью, которую, по словам адвокатов, просто не с кем было оставить. Няня отказывается работать бесплатно. По словам защитников супруги футболиста, Аршавин не дал ей ни копейки на содержание ребенка. Сейчас Казьмина, пока не появилось окончательное решение о разводе, хочет, чтобы спортсмен выплачивал ей 340 тысяч в месяц на ребенка в качестве временного содержания. Суд уже выдал на это исполнительный лист.

Помирятся ли все же Андрей и Алиса Аршавины или футболисту придется выплачивать 4 миллиона алиментов ежемесячно на содержание одной дочери, станет ясно 4 июня 2019 года.

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