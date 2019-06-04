За кресло губернатора Петербурга поборются «пират» и поклонник Берии

До выборов, 8 сентября, еще три месяца, но стать главным сотрудником Смольного изъявили желание уже 15 человек. Вчера, 3 июня, документы в Горизбирком подал бывший глава «Пиратской партии России», самовыдвиженец Павел Рассудов.

– Выдвинулся в губернаторы Санкт-Петербурга для того, чтобы двигать пиратские идеи в массы, – поясняет кандидат.

Павел Рассудов предлагает ввести в городе «настоящую прямую электронную демократию».Фото: СОЦСЕТИ

Рассудов, в том числе, предлагает ввести в городе «настоящую прямую электронную демократию» и интернет-голосования; сократить количество чиновников в два раза, а все документы перевести в электронный вид; создать в Петербурге «оффшорную зону по интеллектуальным правам» и особую экономическую зону для IT-стартапов; тратить бюджет, в первую очередь, на образование и музеи; чипировать все деревья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/712806" frameborder="0"></iframe> «Пиратская партия» планирует взять муниципалитеты города штурмом..Видео: «Пиратская партия России»

Сама «Пиратская партия», выступающая за реформу в области авторских прав и патентов, планирует выдвинуть в муниципалы 100-200 кандидатов. Говорят, что идут на абордаж и что в сентябре возьмут муниципалитеты города штурмом.

Сегодня утром, 4 июня, в Горизбирком заглянул кандидат от партии «Социальной защиты» Виктор Перов. Виктор Николаевич, в прошлом депутат Сланцевского района, известен тем, что в 2005-ом пытался устроить голодовку на ступеньках здания Правительства Ленобласти из-за того, что ему не дали слово на торжествах в честь Дня Победы.

Виктор Перов в прошлом депутат Сланцевского района Ленобласти.Фото: СОЦСЕТИ

Будучи членом партии «Коммунисты России», Перов предлагал объединить Ленинградскую область и Петербург под названием «Ленинград», а в Сосновом Бору поставить памятник Берии. В 2017-ом Перова исключили из числа «Коммунистов России» «за нарушение партийной дисциплины».

КОНКРЕТНО:

Горизбирком принял документы у 15 кандидатов в губернаторы Петербурга. Кроме Перова и Рассудова, это:

– Александр Беглов, врио губернатора Петербурга (самовыдвиженец),

– Андрей Алескеров, глава МО «Южно-Приморский» («Патриоты России»),

– Игорь Михайлов, бывший Уполномоченный по правам человека в Петербурге (самовыдвиженец),

– Павел Созинов, глава исполкома городского отделения ОНФ («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»),

– Владимир Григорьев, главврач Врачебно-физкультурного диспансера №1 («Гражданская сила»),

– Владимир Козыро, депутат МО «Поселок Петро-Славянка» («Демократическая партия России»),

– Николай Заборовский, гендиректор «Сестрорецкого кабельного телевиденья» («Партия прогресса»),

– Любовь Посняченко, педагог Дома пионеров Калининского района Петербурга («Коммунистическая партия социальной справедливости»),

– Андрей Петров, глава партии «Родина» («Родина»),

– Михаил Амосов, депутат ЗакСа Петербурга («Гражданская платформа»),

– Владимир Бортко, депутат Госдумы, режиссер (КПРФ),

– Надежда Тихонова, депутат ЗакСа Петербурга («Справедливая Россия»),

– Олег Капитанов, депутат ЗакСа Петербурга (ЛДПР).