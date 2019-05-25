Александр Беглов решил вступить в борьбу за пост губернатора Петербурга

Бывший полпред президента по Северо-Западу, Александр Беглов сменил Георгия Полтавченко, который руководил Петербургом в течение семи лет, в начале октября 2018-го после визита в город на Неве Владимира Путина. Полтавченко предложили возглавить «Объединенную судостроительную корпорацию», а Беглова назначили временно исполняющим до выборов 8 сентября 2019-го.

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Кто может стать губернатором? 00:00 00:00

Сегодня, 25 мая, врио официально сообщил о том, что намерен участвовать в предвыборной гонке. Такое заявление он сделал во время рабочей встречи с общественностью Курортного района. Один из горожан, ветеран Великой Отечественной войны, напрямую спросил Александра Беглова о его намерениях относительно поста губернатора – и Беглов так же прямо ответил: намерения есть.

– У нас собралась неплохая команда, - приводит слова политика пресс-служба Смольного. – Мы изучили все болевые точки города. Конечно, сделать нужно много, работа предстоит большая. Но Петербург должен развиваться, должен стать локомотивом страны. Мы уже разработали стратегию этого развития. Пока это лишь бумага, но я сделаю все, чтобы написанное на этой бумаге превратилось в конкретные дела и поступки, в решения конкретных проблем.

О том, что Беглов будет баллотироваться на пост градоначальника, стало понятно сразу. С собой Александр Дмитриевич привел целую команду, а в Смольном провел масштабную зачистку, в ходе которой сменил львиную долю глав комитетов и вице-губернаторов.

Всего за семь с половиной месяцев врио губернатора успел сделать много громких заявлений, причем по самым больным городским вопросам. В первую очередь, обновленный Смольный попытался разобраться со строительством метро, вернее, его отсутствием: «Метрострой», сетующий на задержки выплат и согласований со стороны властей, припугнули конкурентами, увеличением доли города в компании и полным разрывом контрактов. Три задержанных «фиолетовых» станции Фрунзенского радиуса Беглов обещает достроить к 1 сентября, а до 2032 года в сумме открыть 29 станций.

Беглов вывел четыре стратегических приоритета развития города. Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым.Фото: Олег ЗОЛОТО

Потенциальный губернатор расположил к себе горожан и «социалкой»: с проблемой обманутых дольщиков пообещал полностью разобраться в течение 2019 и 2020 годов, статус «Житель блокадного Ленинграда» предложил распространить на тех, кто пробыл в блокадном городе меньше четырех месяцев, а проезд в электричках сделал бесплатным для всех льготников. В копилку добрых, с точки зрения большинства петербуржцев, дел попали арт-парк вместо «судебного квартала» и отказ от нового блокадного музея в пользу расширения старого.

«Минус один» Смольному под руководством экс-полпреда горожане поставили за сугробы, с которыми не справилась даже «лопата Беглова», и за первомайское шествие, которое, согласно выводам Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, фактически разогнали.

Депутата оппозиции Максима Резника – ранее он пытался подать на Беглова в суд за то, что градоначальник якобы приписал ему слова о том, что Ленинград нужно было сдать фашистам, – задержали, а уже вечером 1 Мая по сети разошлась нелицеприятная информация о том, что Резник «употребляет». В попытке добыть доказательства того, что законотворец курит травку, некоторые СМИ вмешались в его личную жизнь и, по утверждению оппозиции, даже довели его до сердечного приступа.

О своих намерениях побороться за доверие петербуржцев и губернаторское кресло уже сообщили депутаты оппозиции Михаил Амосов и Борис Вишневский, градозащитник, основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, режиссер и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко и первый Уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов.

СКАЗАНО:

«Мы определили четыре стратегических приоритета. Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом. Наши планы потребуют серьезных затрат. Поэтому мы ставим задачу – увеличить объем городского бюджета до одного триллиона рублей. И для этого нам нужна сильная, устойчивая и динамичная экономика».