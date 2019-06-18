2019-06-18T20:57:07+03:00
Звезды

Матильда Шнурова публично поблагодарила бывшего мужа за бесценный вклад в ее ресторан

Проект бизнесвумен вошел в Топ-50 лучших заведений мира
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Матильда впервые рассказала про развод со Шнуровом и про 11 лет брака.Матильда впервые рассказала про развод со Шнуровом и про 11 лет брака.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

В замужестве с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым Матильда времени зря не теряла. Успела открыть в Петербурге балетную школу и ресторан новой русской кухни. Заведение довольно быстро получило высокий рейтинг и попало в разряд фешенебельных.

Сегодня в Instagram Матильда поделилась с поклонниками радостной новостью. Случилось то, о чем она могла только мечтать. Ее заведение попало в главный ресторанный рейтинг мира The World's 50 Best Restaurants. Более того, Петербург впервые в истории оказался в этом рейтинге! Церемония награждения пройдет 25 июня в Сингапуре, и Матильда туда приглашена.

- Я преисполнена большими чувствами. Говоря популярным языком, это как получить Оскар в кинобизнесе. И, насколько мне известно, я одна из всего лишь трех женщин-рестораторов в рейтинге, - похвалилась Матильда.

matilda.shnurovamatilda.shnurova
Случилось то, о чём я могла только мечтать
15574 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Она также выразила искреннюю благодарность всей команде за старания и ежедневный труд. Не забыла и о бывшем муже, который вложился в этот ресторан финансово:

- Отдельное большое спасибо Сергею Шнурову за поддержку и бесценный вклад в создание этого проекта. Могу добавить только одно - даже самые робкие и безнадежные мечты имеют право на существование. А если к ним приложить немного усилий и труда, то кто знает, к чему они приведут! Желаю вам всем грандиозных успехов в самых больших целях!

Напомним, в августе 2018 года Сергей и Матильда неожиданно развелись. Уже через два месяца Шнуров женился на новой избраннице Ольге Абрамовой. Как позже выяснилось, именно Абрамова послужила причиной развода пары. Шнуров оставил Матильде ровно половину своего состояния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В постели с Собчак Матильда рассказала о разводе со Шнуровым

Светские львицы обсудили диеты, детей, мужчин и выпили вино в пижамах (подробности)

Теперь официально: Матильда показала свидетельство о расторжении брака с Сергеем Шнуровым

- Наш брак официально расторгнут, - такой новостью поделилась сегодня со своими подписчиками бывшая жена лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда. (подробности)

Сергей Шнуров объяснил, почему так поспешно женился

Теперь, когда страсти вокруг личной жизни Сергея Шнурова немного улеглись он уже спокойно готов комментировать те перипетии судьбы, которые случились с ним за последние полгода. Готов - не делает это не так охотно. Но в интервью Ивану Урганту лидеру "Ленинграда" не удалось уйти от прямого вопроса: Почему Шнур так поспешно заключил новый брак? Ведь после развода с Матильдой прошло меньше полугода. (подробности)

«Я грущу. Это была большая любовь»: Матильда рассказала о разводе с Сергеем Шнуровым

Матильда не перестает отвечать на вопросы о разводе со своим супругом Сергеем Шнуровым. На днях красавица призналась, что оставит себе фамилию бывшего мужа. При этом звезда уточнила, что ей сложно дать однозначный ответ на вопрос «что случилось?». Теперь же бывшая супруга лидера "Ленинграда" призналась своим подписчикам, что грустит после расставания. Об этом Матильда заявила во время общения с поклонниками. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Литейном поймали пьяную пару на BMW, женщина-водитель продолжила пить после задержания
В Петербурге рецидивиста обвинили в новом изнасиловании пяти школьниц
Петербурженка по ошибке позвонила в чужую дверь и получила несколько пуль от хозяина
Гостья Петербурга подожгла дверь католической церкви на Минеральной улице
Байкер на гидроцикле окатил сотрудников ДПС водой из канала Грибоедова
Организаторы отменили «Аллею парящих зонтиков» из-за проблем с согласованием и бюджетом
Роспотребнадзор разрешил купаться в Петербурге только в двух местах
Общественный транспорт изменит движение по центру Петербурга на время «Алых парусов»
Доверчивая петербурженка «вернула» мошенникам 150 тысяч рублей
Высаженную горожанами аллею сакуры в центре Петербурга могут убрать
Шведский защитник Патрик Херсли не будет продлевать контракт со СКА
В Московском районе мать оставила годовалого сына одного с пьяным сожителем
В Ленобласти начали давать землю фермерам
В Пулково нашли посылку с радиоактивными часами времен войны
Ревнивый петербуржец пытался зарезать бывшую возлюбленную в салоне авто
Подвал жилого дома на Петроградской загорелся
Получить tax free в Петербурге будет проще
В Пулково бомж-сластена украл 27 коробок конфет, две сумки и чемодан
На участке КАД между Софийской улицей и Московским шоссе перекроют две полосы движения
Полиция задержала хулигана, который швырнул булыжник в машину скорой помощи и разгромил барбершоп
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре и полутораметровых волнах на Финском заливе
«Зенит» вылетел на первые тренировочные сборы в Австрию