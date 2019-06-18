Матильда Шнурова публично поблагодарила бывшего мужа за бесценный вклад в ее ресторан

В замужестве с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым Матильда времени зря не теряла. Успела открыть в Петербурге балетную школу и ресторан новой русской кухни. Заведение довольно быстро получило высокий рейтинг и попало в разряд фешенебельных.

Сегодня в Instagram Матильда поделилась с поклонниками радостной новостью. Случилось то, о чем она могла только мечтать. Ее заведение попало в главный ресторанный рейтинг мира The World's 50 Best Restaurants. Более того, Петербург впервые в истории оказался в этом рейтинге! Церемония награждения пройдет 25 июня в Сингапуре, и Матильда туда приглашена.

- Я преисполнена большими чувствами. Говоря популярным языком, это как получить Оскар в кинобизнесе. И, насколько мне известно, я одна из всего лишь трех женщин-рестораторов в рейтинге, - похвалилась Матильда.

matilda.shnurova Случилось то, о чём я могла только мечтать

Она также выразила искреннюю благодарность всей команде за старания и ежедневный труд. Не забыла и о бывшем муже, который вложился в этот ресторан финансово:

- Отдельное большое спасибо Сергею Шнурову за поддержку и бесценный вклад в создание этого проекта. Могу добавить только одно - даже самые робкие и безнадежные мечты имеют право на существование. А если к ним приложить немного усилий и труда, то кто знает, к чему они приведут! Желаю вам всем грандиозных успехов в самых больших целях!

Напомним, в августе 2018 года Сергей и Матильда неожиданно развелись. Уже через два месяца Шнуров женился на новой избраннице Ольге Абрамовой. Как позже выяснилось, именно Абрамова послужила причиной развода пары. Шнуров оставил Матильде ровно половину своего состояния.

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