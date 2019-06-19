В деле убийства жены хоккеиста Соколова появился «окровавленный рабочий»

Запутанная история с убийством 45-летней жены известного хоккеиста Максима Соколова породила множество слухов. Вот уже неделю следователи пытаются установить преступника, который жестоко зарезал женщину в ее частном доме во Всеволжском районе 13 июня 2019 года. Но тщетно.

Один из ее сыновей после случившегося до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице, а младшего ребенка, как раз подозреваемого в нападении на родную мать, вчера выпустили из спецприемника для несовершеннолетних. По причине возраста и предоставленной характеристике...

За расследование трагедии в семье Максима Соколова следит вся страна.

Пока следователи выясняют все обстоятельства убийства жены бывшего вратаря СКА и сборной России, в СМИ заговорили о новом подозреваемом. Каком-то рабочем, который якобы весь в крови выбежал из дома Соколовых в тот день, а его заметил сосед... Версия эта, мягко говоря, надуманная. И понятно, что возникла она из-за отсутствия подробностей в деле.

После убийства младший из братьев Соколовых провел 48 часов в спецприемнике, но в итоге его отпустили на свободу.

- На допросе младший ребенок Соколова рассказал, что в доме в тот момент была только мать и его брат Максим, - поясняет источник. - Подросток бегал за соседями, чтобы позвать на помощь. Видимо, кого-то из них другой сосед не признал... Давайте не будем строить догадки. Во всем разберется следствие.

Старший сын хоккеиста уже неделю находится в реанимации.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, после трагедии в доме Соколовых в больнице находится Максим Соколов - старший сын Максима Анатольевича. 18-летний молодой человек получил резаные раны рук. Каким образом это произошло пока неизвестно. Но давать показания парень все еще не может - он в реанимации, его еле спасли.

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