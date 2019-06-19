Младший сын хоккеиста Соколова, подозреваемый в убийстве матери, появился на ее похоронах

Прошла неделя с громкого убийства во Всеволжском районе, где в одном из коттеджных поселков нашли мертвой 45-летнюю Ирину Соколову. Женщина оказалась женой известного хоккеиста Максима Соколова, а в момент расправы около Ирины были лишь ее два сына - 15-летний Антон (имя изменено) и 18-летний Максим. Причастен ли кто-то из молодых людей к нападению на собственную мать - выясняет следствие.

Ирину хоронили в открытом гробу.Фото: Иван МАСЛОВ

Но младший из братьев в качестве подозреваемого уже провел 48 часов в спецприемнике для несовершеннолетних, но в итоге был отпущен на свободу вчера, 18 июня. А уже на следующий день Антон пришел вместе с отцом на похороны Ирины. Старший из братьев проститься с мамой так и не смог - он вот уже 7 дней лежит в реанимации, а следователи ждут, когда ему будет лучше, чтобы допросить.

Младший сын Соколовых - подозреваемый в расправе над мамой.Фото: Иван МАСЛОВ

Похороны Ирины Соколовой начались в полдень. В небольшой часовинке на одном из кладбищ Санкт-Петербурга собралось несколько десятков человек - друзья и близкие погибшей. Гроб с открытой крышкой стоял в центре храма. Супруг Ирины, с которым, к слову, они не жили вместе последние несколько лет, стоял к гробу всех ближе. В руках держал свечу и постоянно крестился. А вот младший сын Соколовых держался в стороне и иногда на его лице проскальзывала чуть заметная усмешка... Видимо, нервное.

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