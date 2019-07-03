2019-07-03T18:23:04+03:00
Происшествия

На подлете к Пулково в самолет Москва-Петербург попала молния

Непогода, накрывшая Северную столицу во вторник вечером, заставила лайнеры кружить над аэропортом
Петр КИБЕР
Поделиться:
При подлете к Пулково в самолет, следовавший рейсом Москва-петербург, попала молния.При подлете к Пулково в самолет, следовавший рейсом Москва-петербург, попала молния.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Гроза с ливнем и градом накрыла Петербург вечером 3 июля. В этот момент на подлете к Северной столице находились с десяток рейсов. Командирам воздушных судов пришлось непросто в таких погодных условиях. А в самолет, летевший из Москвы, на подходе к Пулково и вовсе попала молния. По счастью, все закончилось хорошо.

- Экипаж «Уральских Авиалиний» рейс U679 DME-LED сообщил только что об ударе молнии в борт. На управляемость воздушного судна это не повлияло, борт совершил штатную посадку в Пулково, - сообщил источник «Комсомольской правды».

Судя по табло прилета, самолет успешно сел в 17:35. Впрочем, не все лайнеры смогли прибыть в Петербург вовремя. Из-за непогоды несколько бортов кружит в воздухе, дожидаясь «окна», в которое можно совершить посадку.

Петербург накрыла гроза. Фото: vk.com/spb_today

Петербург накрыла гроза. Фото: vk.com/spb_today

Пока задерживается лишь несколько рейсов, но учитывая усиление ветра с 17:00, о котором предупреждает петербургское управление МЧС, трудности у пассажиров могут лишь начинаться.

Но непогода коснулась не только воздушного сообщения. Парусник «Полтава», который должен стать главным кораблем парада на День ВМФ, сейчас находится в Кронштадте. 3 июля его должны были перегнать в Петербург, но из-за предштормовой погоды и сильного волнения на Финском заливе, поход отменили.

А накануне ночью молния попала даже в колоннаду Исаакиевского собора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из-за грозы над Пулково кружат и не могут сесть самолеты, а Петербург заливает дождем
В 17.20 3 июля в Санкт-Петербурге начнется штормовой ветер
Переход «Полтавы» из Кронштадта в Петербург отложен из-за плохой погоды
ЦИК призвал полицию вмешаться в муниципальные выборы в Петербурге и вновь отправил в город «десант»
Петербурженку, прокатившую поклонника на капоте, лишат прав
В Петербурге действует 24 официальных пляжа, но купаться на них нельзя
Количество пострадавших от укусов клещей в Ленобласти превысило средние показатели
На Невском путепроводе после ДТП над железной дорогой с моста свисает фура
500 кустов марихуаны и «Калаш»: Полиция задержала в Ленобласти садовода-наркомана
И грянул гром: в Петербурге молния ударила в Исаакиевский собор
Два человека утонули в машине, упавшей в реку в Ленобласти
Петербуржцы пытались вывезти из страны ордена, медали и сигареты
Погибших на подлодке «Лошарик» моряков могут похоронить на Серафимовском кладбище
Актер Рэйф Файнс прокатился на кораблике по Петербургу
«Прощай, легенда»: В Ленобласти умер директор петербургского рок-кафе