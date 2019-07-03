На подлете к Пулково в самолет Москва-Петербург попала молния

Гроза с ливнем и градом накрыла Петербург вечером 3 июля. В этот момент на подлете к Северной столице находились с десяток рейсов. Командирам воздушных судов пришлось непросто в таких погодных условиях. А в самолет, летевший из Москвы, на подходе к Пулково и вовсе попала молния. По счастью, все закончилось хорошо.

- Экипаж «Уральских Авиалиний» рейс U679 DME-LED сообщил только что об ударе молнии в борт. На управляемость воздушного судна это не повлияло, борт совершил штатную посадку в Пулково, - сообщил источник «Комсомольской правды».

Судя по табло прилета, самолет успешно сел в 17:35. Впрочем, не все лайнеры смогли прибыть в Петербург вовремя. Из-за непогоды несколько бортов кружит в воздухе, дожидаясь «окна», в которое можно совершить посадку.

Петербург накрыла гроза. Фото: vk.com/spb_today

Пока задерживается лишь несколько рейсов, но учитывая усиление ветра с 17:00, о котором предупреждает петербургское управление МЧС, трудности у пассажиров могут лишь начинаться.

Но непогода коснулась не только воздушного сообщения. Парусник «Полтава», который должен стать главным кораблем парада на День ВМФ, сейчас находится в Кронштадте. 3 июля его должны были перегнать в Петербург, но из-за предштормовой погоды и сильного волнения на Финском заливе, поход отменили.

А накануне ночью молния попала даже в колоннаду Исаакиевского собора.