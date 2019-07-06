В последний путь: В Петербурге прошли похороны погибших моряков подлодки АС-31

Военный оркестр играл грустную музыку, люди вытирали слезы. Повсюду сотни венков с лентами «Любимому сыну, мужу и отцу», цветов и скорбящих лиц. В субботу, 6 июля, на Серафимовском кладбище в Петербурге проводили в последний путь 14 моряков, которые трагически погибли в пожаре на подводной лодке АС-31.

В Петербурге сегодня похоронили отцов, сыновей, мужей и друзейФото: Артем КИЛЬКИН

Собираться на кладбище люди начали еще с 9 утра. Среди тех, кто пришел проститься с погибшими офицерами: родственники, друзья и товарищи, коллеги моряки и подводники, а также официальные лица. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на похороны моряков, держа в руках цветы. Также на церемонии прощания присутствовали замминистра обороны Андрей Картаполов, глава военно-морского флота Николай Евменов, глава управления глубоководных исследований Алексей Буриличев.

На церемонии прощания собрались родные, близкие и товарищиФото: Артем КИЛЬКИН

А также коллеги моряки и подводникиФото: Артем КИЛЬКИН

Сами похороны закрыты от посторонних. Ее охраняют полиция, ОМОН, Росгвардия и военная полиция.

На кладбище стойкий, головокружительный запах валерьянки. На входе с самого утра дежурят две машины скорой помощи. И не зря. Одному из присутствующих родственников стало плохо и врачи быстро увели его, чтобы привести в порядок. Это и не удивительно, понимая, масштабы трагедии для всех.

Родные соболезновали друг другуФото: Артем КИЛЬКИН

Могилу моряков укрыли миллионами цветовФото: Артем КИЛЬКИН

Стройной шеренгой военные моряки внесли на своих плечах открытые гробы с погибшими моряками. Молитву за упокой и отпевание офицеров провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Вокруг венки со скорбными лентами от тех, кто потерял самых близкихФото: Артем КИЛЬКИН

Похоронили моряков совсем рядом с мемориалом погибших в 2000 году подводников АПЛ «Курск». На этом месте после возведут памятник. Вполне возможно, что его проект разработает, тот же архитектор, что делал скульптуру для «Курска».

Экипаж АС-31 похоронили рядом с мемориалом морякам подлодки "Курск"Фото: Артем КИЛЬКИН

На подводной лодке АС-31 в Баренцевом море 1 июля во время пожара погибли 14 офицеров, среди которых семь капитанов первого ранга, двое из которых ранее были удостоены звания Героев России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

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