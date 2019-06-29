«Сомнений нет»: В «Метрострое» уверены, что сдадут Фрунзенский радиус к сентябрю

Строительство станций Фрунзенского радиуса стало самой проблемной точкой для петербургского метро. По первоначальным планам, сдать «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» (депо «Южное») должны были еще в декабре 2018 года. Потом в мае 2019-го и теперь конечным сроком обозначен сентябрь. Чтобы узнать, успеют ли, под землю спустилась пресс-секретарь врио губернатора Петербурга Инна Карпушина.

- У меня сомнений нет. Сдадим, - заявил на вопрос о готовности станций к сентябрю гендиректор «Метростроя» Николай Александров.

Интервью пресс-секретарю главы города он давал на строящейся станции «Проспект Славы». На видео, которое в своем телеграмм-канале опубликовала Инна Карпушина хорошо заметно, что работы метростроевцам еще хватает.

В вестибюлях не везде есть отделка, то тут, то там лежат стройматериалы а с потолка тоннелей капает. Но метростроевцы заверили представительницу Смольного, что все сделать успеют. После опыта «Новокрестовской» и «Беговой» им к спешке не привыкать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/717404" frameborder="0"></iframe> Пресс-секретарь губернатора Петербурга посмотрела, как строят Фрунзенский радиус.Видео: Телеграмм-канал "Барышня в Смольном".

Остается надеяться, что как с упомянутыми станциями, на Фрунзенском радиусе не будет отваливаться плитка или протекать стены.

Второй вопрос, не менее важный - долги предприятия перед работниками. В конце 2018-начале 2019-го из-за многомесячных задержек зарплаты метростроевцы устраивали забастовки и голодовки. Ситуацию осложняли долги предприятия, достигавшие 26 миллиардов рублей.

«Разруливать» проблему пришлось при участии Смольного. Сейчас, по заверению гендиректора «Метростроя», практически все задолженности перед работниками погашены, а ситуация вошла в нормальное русло.

- Главное, что город подставил нам плечо, подхватил организацию. Свою, городскую организацию, - заявил Николай Александров.