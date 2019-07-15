Сказка о прекрасном лебеде: Птенец из Гатчинского парка возмужал и стал похожим на воспитавшего его отца

История лебедя и его маленького сына из Гатчины тронула сердца петербуржцев и жителей Ленинградской области. Весь огромный 5-милионный город с замиранием сердца следил за судьбой пернатых, после того, как воспитание птенца взял на себя отец-одиночка. Мать погибла от зубов бродячих собак, до последнего защищая кладку яиц. Их поместили в инкубатор, но на свет появился лишь один единственный малыш. Растить его пришлось овдовевшему лебедю.

- Мы очень переживали за эту семью, - говорят жители Гатчины. – И очень обрадовались, когда узнали, что птенчик выжил. Ведь он и его отец - последние птицы своего вида в Гатчинском парке.

Юный лебедь из Гатчинского парка вырос и превратился в прекрасную птицу. Видео: РКЦ "Велес" "ВКонтакте"

Самое обидное, что пара лебедей была специально привезена в парк из петербургского Центрального парка культуры и отдыха, чтобы возродить царскую традицию держать этих прекрасных птиц в прудах возле дворца, построенного специально для Павла I.

Сотрудники музея-заповедника оберегали лебедей и были очень рады, когда самочка отложила кладку из шести яиц, но беда пришла откуда не ждали. Защищая гнездо лебедь погибла в схватке с собаками. Птенцов пытались выходить, но выжил только один.

После рождения сына папа ни на шаг не отходил от малыша.Фото: СОЦСЕТИ

Конечно, без супруги воспитывать малыша папе-лебедю пришлось непросто. Он сам возил сына спине, учил плавать, щипать травку и чистить перышки. Он, не в пример многим людям, стал идеальным отцом.

А сейчас малыш уже подрос и превратился в почти взрослого, но у же прекрасного лебедя. Теперь у жителей Гатчины есть надежда, что в дворцовый парк прилетит самочка, с которой один из лебедей сможет продолжить род. И тогда более чем двухвековая традиция жизни лебедей в гатчинском парке не прервется вновь, а обретет новую жизнь.