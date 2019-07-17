Птица помешала бизнес-джету из Парижа приземлиться в Пулково

Бизнес-джет, летевший из Парижа в Петербург, снижаясь над аэропортом Пулково, внезапно начал набирать высоту и ушел на второй круг. Самолет Cessna 680A сделал полный разворот и отправился на повторную посадку, которая произошла успешно. Инцидент произошел в час дня в среду, 17 июля.

Отследить траекторию полета самолета не представляется возможным, так как сервис Flightradar24 не фиксирует данные о полетах бизнес-авиации. Известно лишь, что воздушное судно вылетело утром 17 июля из парижского аэропорта Ле-Бурже.

В аэропорту Пулково «КП-Петербург» пояснили, что никакой внештатной ситуации не было. Посадить самолет с первого раза пилотам помешала птица.

- Это штатная ситуация. При заходе на посадку командир воздушного судна получил информацию от диспетчера о птице на взлетно-посадочной полосе. И далее по решению капитана, самолет ушел на второй круг, - рассказали изданию в пресс-службе аэропорта.

Птица на взлетно-посадочной полосе это частая ситуация и не является никаким авиационным происшествием. И чтобы избежать столкновения, не калечить ни птицу, не самолет, в 13:17 по местному времени командир судна принял грамотное решение сажать самолет со второго раза. А через 10 минут бизнес-джет уже совершил мягкую посадку.

Сколько находилось человек в самолете из Парижа, в аэропорту не рассказали, так как это был частный рейс.

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