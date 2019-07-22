«Вырывал ресницы»: Петербургский мажор, убивавший содержанок, попросил Украину признать его невменяемым

После его задержания выдохнули как минимум четыре женщины. 32-летнего мажора из Петербурга удалось поймать в Украине, где он скрывался после серии издевательств над бывшими возлюбленными. Олег (имя изменено – прим.ред.) придерживался одной схемы: очаровывал исключительно симпатичных и стройных девушек, а после непродолжительного, но эффектного конфетно-букетного периода превращался в настоящего зверя. Своим девушкам, по словам жертв, он ломал ребра и вырывал ресницы. Истязания могли длиться месяцами. Городской плэйбой, как оказалось, с детства ни в чем себе не отказывал. Его отец - влиятельный в Петербурге бизнесмен, бывший сотрудник милиции. Мама - владелица фирмы элитных вин. Избалованный парнишка, когда подрос, объявил охоту на красавиц, решив, что девушек, которым от мужчин нужны только деньги, нужно проучить. Апогеем его «охоты», по версии следствия, стало убийство содержанки и порно-звезды из Твери. От жестоких побоев 21-летняя девушка скончалась дома у Олега. У нее остался маленький ребенок.

Психолог рассказывала, что он вырывал ей ресницыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшие жертвы парня опасались, что он может прийти и за ними. Но в это время сам Олег уже был в Харькове. Жил на съемной квартире. И даже в бегах он решил не отступаться от своих принципов. На Украине парень, по версии следствия, решил убить очередную красавицу. Ее тело нашли у Олега дома. Самого же мужчину задержали под Киевом. Харьковские полицейские при этом признались, что поймать беглеца им помогла ориентировка от российских коллег.

Теперь за убийство жительницы города Сумы Олегу грозит до 15 лет колонии. И сейчас полиция Харькова уже направила уголовное дело в суд. Сам же мажор теперь воюет и с судебной системой Незалежной. В картотеке районного и городского суда от Олега видны многочисленные жалобы. Сначала он пытался обжаловать свой арест. А затем и вовсе попросил суд провести ему психиатрическую экспертизу.

Мажор пойман на Украине Фото: Национальная полиция Харькова

- От адвоката поступала жалоба в интересах обвиняемого об отказе районного суда в проведении психолого-психиатрической экспертизы, - пояснили "КП-Петербург" в суде Харькова.

Судя по всему, беглец хотел добиться того, чтобы его признали невменяемым. Первое заседание по делу петербургского мажора в Харькове пройдет 30 июля.

- Судья должна решить, будет ли она приступать к рассмотрению дела по существу или вернет дело на дорасследование, - уточнили «КП» в суде.

Петербуржец, по версии следствия, убил порнозвезду

Адвокат же Олега от подробных комментариев отказался.

- Да, действительно начинается судебный процесс, - подтвердил «КП» защитник обвиняемого Константин. – Свою позицию по делу мой подзащитный официально пока не озвучивал, поэтому я не могу вам пока ее представить.

К слову, раньше девиз у Олега был такой: «слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы сдохнуть».

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