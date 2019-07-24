Похороны погибшего боксера Дадашева пройдут в Санкт-Петербурге

В США продолжают разбираться в причинах смерти боксера из Петербурга Максима Дадашева. Бой с мексиканцем Субриэлом Матиасом стал для него смертельным. Дадашев пропустил огромное количество ударов, в том числе в голову. Разбитое состояние спортсмена заметил даже его тренер, который и попросил остановить бой. Дадашев согласился и уже через пять минут по дороге в раздевалку потерял сознание. Спортсмена экстренно госпитализировали. Оказалось, что у него произошел отек мозга.

В Вашингтоне Дадашеву сделали трепанацию черепа, он оставался в тяжелом состоянии, и врачи плохих прогнозов не давали. К спортсмену сразу же прилетела жена Елизавета. Но к этому времени Максиму резко стало плохо и спасти его не удалось. Сейчас Федерация бокса России намерена провести свое расследование смерти Дадашева. Они уверены, что причина трагедии гораздо глубже, чем обычный поединок, которых у боксера были десятки. Они также пообещали взять на себя оплату похорон. Сейчас этим занимается супруга Максима.

Максим тренировался ранее в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

- Я с супругой связывался, - рассказал «КП-Петербург» бывший тренер Максима Руслан Дотдаев. – Она прилетела туда сразу, была с ним 6 часов. Максим находился в коме. И при ней у него остановилось сердце. Она была рядом в тот момент. Все остальное пока неизвестно. У Дадашева произошло кровоизлияние в мозг. Не знаю, будет ли судмедэкспертиза. Врачи жене сказали, что у Максима не выдержало сердце. Жена сейчас в стрессе. Разговаривает с трудом.

Похороны Максима Дадашева пройдут в его родном Санкт-Петербурге. Так решила супруга.

- Супруга поехала оформлять документы, разрешение на транспортировку, - пояснил Руслан Дотдаев. - Пока неизвестно точная дата похорон. Такая смерть в боксе редкий случай. Может, там какая-то травма была, может, болезнь. Это все вскрытие может показать. У всех по-разному проходило подобное, кто-то инвалидом становился. Но здесь такой фатальный исход.

Максим Дадашев был семьяниномФото: СОЦСЕТИ

По словам бывшего тренера Максима, если бой проходил в рамках закона, то мексиканцу уголовная ответственность не грозит.

- Но я не знаю, будет ли там какое-то расследование. И если будет, к чему оно приведет, - уточнил Дотдаев.

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