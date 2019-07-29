Умер пес Пират, провалившийся в яму с кипятком в Петербурге

Печальная весть для всех, кто уже почти год переживал за судьбу петербургского пса по кличке Пират. «Ушел на радугу», - говорят волонтеры, которые спасали бедное животное. Два дня назад им пришлось попрощаться с любимцем: последнее время четвероногому другу совсем нездоровилось. Он так и не смог полностью оправиться после того рокового дня: 12 августа прошлого года бездомный Пират обварился в яме с кипятком. В одном из городских дворов вода хлынула из-под земли. И когда прорвало трубу, пес оказался в эпицентре. Чудо, что выжил - на помощь поспешили местные жители.

Затем в соцсети волонтеры организовали группу помощи. Всем миром тогда собирали на лечение, а старичок Пират переживал одну за одной сложные операции, дни в стационаре, принимал лекарства и как мог выкарабкивался. Периоды, когда боль уходила, скрашивали новые добрые друзья и прогулки на свежем воздухе. Но еще в начале лета стало понятно, что у Пирата появились проблемы с сердцем. А в последние дни пес был совсем плох.

- Сейчас собираюсь в приют, но не для того что бы увидеть Пиратика. Когда я доеду, его уже отпустят на радугу. У Пирата приступ эпилепсии длится уже более часа, - написали волонтеры в группе помощи псу в соцсети. - Врачи сказали, что надо отпустить собаку.

Неравнодушные петербуржцы, которые помогали Пирату лечиться, просят волонтеров не удалять фотографии песика в группе, ему посвященной. Оставить на память. И вспоминают: даже оказавшись дворнягой (когда-то Пират стал не нужен хозяевам и так очутился на улице), оставался дружелюбной и доброй собакой. И держался поближе к людям с другими псами.